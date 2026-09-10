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國際技能競賽9月上海登場 53位國手迎戰世界高手

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026第48屆國際技能競賽，勞動部呼籲民眾為國手加油。圖／勞動部提供
2026第48屆國際技能競賽，勞動部呼籲民眾為國手加油。圖／勞動部提供

2026第48屆國際技能競賽即將於9月22日至27日在中國大陸上海舉行，我國將派出47個職類、共53位國手參賽，與來自世界各地的技能好手同場競技。這群國手從國內賽事一路過關斬將，經歷選拔、培訓與長期磨練，將帶著多年累積的專業技術與實戰經驗，站上世界技能舞臺。

勞動部表示，一名國手的養成，從來不只是為了一場比賽，而是長時間的投入與不斷的自我突破。選手先在國內分區賽、全國競賽中與各地好手較勁，脫穎而出，再經歷國手選拔，爭取代表國家出征國際賽。

入選後，還要展開更高強度的培訓，在裁判團隊、培訓單位、贊助企業及後勤團隊共同支援下，針對競賽項目反覆練習、修正細節，從一次次失誤中找出不足，在日復一日的訓練中磨練技術與心理素質，只為在國際賽場上發揮最佳實力。這也是職人精神之所在。

從國內競賽到國際舞臺，每一關都是對技術與意志力的考驗。面對不同賽制、競賽標準及來自世界各地的頂尖選手，國手除了持續提升專業能力，也必須學習在高壓環境下穩定發揮，將長期訓練轉化為賽場上的臨場反應與精準技術。一路走來，每一次練習，都是為了讓自己更接近理想中最佳狀態。

國際技能競賽被視為「技能界的奧林匹克」，不只是全球技能人才展現專業實力的重要舞臺，也提供各國選手交流技術、觀摩國際趨勢的機會。

距離國際技能競賽登場已進入倒數，53位國手正全力備戰，朝著世界舞臺邁進。邀請全民一起關注國手的備戰歷程，為即將出征上海的臺灣技能好手加油打氣，見證他們以專業技術迎戰世界高手、在國際賽場發光發熱。歡迎各界人士一同為我國國手加油打氣。

上海 國手 國際技能競賽

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