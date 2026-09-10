拋開高波動刻板印象 新興市場正重塑全世界

即使美國殖利率水準上升、外資自南韓台灣印度等多個新興市場撤出，但新興市場仍展現韌性，2026年以來新興股市表現顯著優於成熟股市，富蘭克林坦伯頓新興國家基金暨新興市場月收益基金經理人伽坦•賽加爾分析，新興市場本地資金承接外資賣盤，顯示本地投資人對自身國家經濟與企業基本面的信心提高，此為與過去週期不同的重要變化，也突顯全球市場領導地位正進入轉折點。

伽坦•賽加爾表示，新興市場不僅在東北亞的半導體科技產業占重要地位，而是正在多個領域取得領先，中國大陸與印度企業持續進行新藥開發，中國電池、能源與製造技術快速進步，巴西、智利與南非則長期在鐵礦砂、銅、黃金等天然資源領域占有重要地位，但多數國際投資人卻仍以過去的刻板印象看待新興市場，未能充分理解其產業結構與競爭力的改變，使得全球投資組合的配置仍未同步調整。

富蘭克林證券投顧分析，主要還是國際投資人對新興市場股債資產有著波動程度較大的刻板印象，然而，由五年期的滾動數據觀察，新興國家匯率與股市走勢波動度持續下降，過去聯準會升息或其他系統性危機發生時，常引發新興市場股匯急跌，如今市場反應已有所不同，新興股市波動度與成熟股市波動度差距顯著收斂，這顯示投資人對於新興市場整體風險的認知正在調整，投資決策必須同時評估風險與報酬，而新興市場的風險水準確實已較過去下降。富蘭克林證券投顧建議投資人可透過掌握上檔潛力、管控下檔風險並重的新興市場平衡型基金分批布局，穩健累積具長線成長優勢的新興市場投資部位。

伽坦賽加爾表示，團隊持續看好AI發展並維持加碼配置，在可預見的未來AI支出仍將持續大幅成長，未來五年AI支出預計仍將增加一倍以上，這是非常重要的正面催化因素，AI產業發展創造的股市多頭行情第一階段，由最直接受惠的半導體與AI供應鏈領漲，許多其他股票尚未參與這波漲勢，事實上若排除SK海力士、三星電子與台積電等新興市場指數的前三大成分股，新興市場指數其餘部分的長期報酬仍相對低迷，這顯示市場漲勢高度集中，也意味AI權值股以外仍存在可觀的評價修復空間，更多產業與個股可望參與下一波漲勢。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金是一個非常完整的一站式新興市場投資方案，投資標的涵蓋新興市場各個區域，除傳統新興市場指數中偏重的亞洲股票配置，同時也納入中東、非洲與拉丁美洲市場，以殖利率水準明顯高於成熟市場的新興市場主權債提供較高收益，同時透過高成長潛力的新興市場股票掌握資本利得潛力。