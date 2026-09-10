Foodpanda未依法給付外送員報酬 勞動部：對違法行為不會容忍

針對Foodpanda以部分訂單「實際完成時間超出合理範圍」等理由，未依實際外送服務時間補足法定最低保障金額，勞動部今表示，認定平台業者的行為已屬違法，並對此違法行為不會容忍。

勞動部表示，外送專法是立法院三讀通過的法律，外送平台業者給付予外送員的基本報酬計算規範，已於本法明定。勞動部已掌握有平台業者於部分訂單未依實際外送服務時間，為外送員補足法定最低保障金額的違法情形。

勞動部呼籲相關業者，法律律定的報酬該給多少就應給多少，切勿測試政府執法底線；又平台業者如違反前開規定，將偕同地方勞工主管機關嚴正執法，依外送專法法第24條規定採「按人處罰」方式，處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並依第25條規定公布相關違法資訊、限期令其改善，屆期未改善者，並得按次處罰，絕不寬待。

勞動部指出，外送平台業者如認為外送員有惡意繞道、無正當理由拖延取送商品等不當行為，因已影響合作商家及消費者權益，平台業者為維持外送品質，得依事實主動查證及運用合法管理機制處理或遏止，但不得以平台片面的認定，任意扣減應給付予外送員的法定基本報酬。另也強調，政府並不支持外送員有故意違反契約的不當行為。

勞動部表示，已與地方勞工局處就上開情事召開多次討論會議，9月4日已就一致性的裁罰認定原則取得共識，呼籲外送平台業者必須依法給付外送員每筆訂單的法定基本報酬，如有不足，應盡速依法補足，勿心存僥倖。

此外，外送員如發現平台未依法給付報酬，可檢附報酬明細、入帳資訊等簡便資料，向主要訂單取餐地的地方勞工局處提出檢舉，目前各局處皆可透過線上民意信箱即時受理申訴，經查證屬實，將對平台業者處以罰鍰。