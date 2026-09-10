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走入生活 Meta推個人AI代理

聯合報／ 記者馬瑞璿、編譯葉亭均／台北報導

社群巨擘Meta宣布，在美國推出全球首款個人化ＡＩ代理App「Muse」。Muse可為使用者處理各種任務，從訂購日常用品到規畫約會，使用者只要說出需求，Muse便會著手執行。

Muse會整合到WhatsApp、ＩＧ和臉書中，也可連接電子郵件、智慧健身單車等工具。Meta表示，這項工具可協助線上購物、購買電影票、安排網球課等預約事項，也可將用戶在ＩＧ收藏的食譜Reels整理成採購清單、為晚宴規畫菜單。但使用者也可以刪除這些資訊。

Muse八日已在美國免費推出，同時也提供月費廿美元、一百美元的更高使用額度付費方案。

Meta首席ＡＩ長汪滔八日表示，「這項產品設計原則之一，是讓使用者能非常容易上手，且操作簡單。」Muse會記錄自己已完成以及接下來計畫執行的事項，不會將資料分享給Meta的廣告系統，對於如何取得與處理資訊也非常謹慎。

比較特別的是，Muse可透過Link完成結帳，成為首款納入Link購物保障的ＡＩ智慧代理。Link會為智慧代理設計的錢包會產生一次性使用的虛擬卡號，讓真實卡片資訊不致外流。

面對ＡＩ代理人逐步走進民眾生活中，數發部次長侯宜秀昨說，ＡＩ代理人會幫用戶把事情做完，但用戶也應關注六個層面的問題，包含ＡＩ代理人的能力、用戶能授權完成多少事、安全性、身分認證、可問責性，以及若出錯該如何處理。

至於未來各國對ＡＩ代理人會做出哪些規範？侯宜秀舉例說，ＡＩ代理人未來可能都需要有ＩＤ（身分認證），但相關制度、標準由誰訂定還在發展中。

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