半導體鏈分工鐵三角 對美出超、對韓入超同步擴張

財政部昨公布最新貿易統計，二○二四年以來，我國對美國的出超、對南韓的入超同步呈現大幅擴張。財政部官員指出，這在某種程度上反映在ＡＩ浪潮下，美國、台灣和南韓在整個全球半導體供應鏈的分工架構已經形成一個鐵三角關係。

財政部統計，八月出口值刷新歷史新高，對五大出口市場都是同步擴張。財政部統計處長蔡美娜表示，對中國大陸與香港、日本出口值雙創單月新高，其中對陸港出口首度跨越兩百億美元，來到二一一點五億美元；今年以來已四度改寫新高紀錄，顯示對陸港出口逐步恢復活力。

至於八月對美國、東協出口值同為歷年單月第三，而受到基期墊高影響，對美出口增幅稍微收斂，但仍為連續卅七個月成長。對東協出口前八個月累計一一五○點七億美元，與去年全年高點僅一步之遙。

另外，八月出超金額二二三億美元，為單月新高，前八個月累計一三六九點一億美元，其中包括對美出超一四○七億美元、對東協四四七億美元，都創史上同期新高。

不過，我國今年對南韓的入超累計已達四二二億美元，創歷年新高，主要來自記憶體入超四○三億美元。近三年來我國對美國出超、對南韓入超同步大幅擴張，象徵在ＡＩ浪潮下，美國、台灣和南韓在全球半導體供應鏈分工架構已形成鐵三角。