AI熱催動 今年出口可望一路旺到年底

財政部昨公布八月進出口統計，出口金額八二四億美元創史上單月新高，年增率百分之四十一、為「連卅四紅」。財政部評估第三、四季出口將連續創高，「看起來是十拿九穩」，看好今年出口一路旺到年底。

財政部統計處長蔡美娜表示，ＡＩ應用浪潮捲起千堆雪，相關需求不斷強化，國內廠商在整個全球半導體或是伺服器的供應鏈上都占據關鍵的地位，加上接下來年底東西方節慶帶來的旺季效應，預料下半年外銷看起來還是相當具有底氣。

蔡美娜指出，時序進入立秋，但八月出口依然呈現「豔陽天」，連卅四紅追平一九八五年十一月至一九八八年間的紀錄，並列為史上最長的上升周期。預估九月出口規模落在七七○億至八○三億美元，年增百分之四十二至四十八，將創下「連卅五紅」的新紀錄。至於紀錄能推升多長？蔡美娜說，這波上升周期看到今年底已沒問題，能否持續到明年，就要考慮到今年創下的高基期與春節因素。

八月出口表現優於預期，蔡美娜分析背後四大原因，第一，人工智慧（ＡＩ）、高效能運算等新發展助長相關零組件的規格升級，同時引爆需求；第二，在ＡＩ應用的深化支撐下，全球經濟維持溫和成長；第三，國際品牌的行動裝置等開始進入新品的密集發布期，鋪貨效應逐步發酵；第四，電子業供應鏈的瓶頸帶動漲價效應，「效應還在增強中」。

累計今年一至八月出口值五七四三億美元、進口值四三七四億美元，出超金額一三六九億美元，較去年同期增加五百億美元。

蔡美娜表示，原先認為全年出口值攻上九千億美元以上難度相當高，但八月出口表現彷彿讓人吃了定心丸，因此審慎樂觀看待，未來四個月出口值平均達到八二三億美元「不見得沒有可能」。

此外，八月十一項主要出口貨品續呈九升二降，其中塑橡膠及其製品、紡織品呈現衰退；電子零組件、資通與視聽產品仍是出口成長主力。

進口方面，八月進口規模六○一億美元、為歷年單月第三高，年增百分之四十四點三。蔡美娜指出，主要受到ＡＩ供應鏈的國際分工，加上出口衍生原物料需求擴張，帶動了我國從中國大陸與香港、東協、以及日本、南韓等亞洲供應鏈進口擴增；另一方面，原油與記憶體等電子零組件的價格走高，使得八月的進口增幅擴大。