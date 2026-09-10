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8月電子零件外銷 衝高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

先進製程晶片需求暢旺，加上記憶體外銷價量齊揚等效應，財政部昨（9）日公布8月電子零組件出口首度衝破300億美元關卡，達322.2億美元，年增率高達58%，同時對五大市場、對南韓出口值同步創高，增幅於46%到1.5倍之間。

財政部統計處長蔡美娜表示，出口11大貨類中，九貨類成長、兩貨類衰退，電子零組件出口規模創單月新高，與資通視聽產品並列為總出口成長最大推手。

蔡美娜分析，雖零組件漲價壓力使部分筆電需求提前反映、或延後採購，確實可能壓縮傳統旺季拉貨動能，但最重要的仍是AI紅利持續釋放，不管是伺服器、儲存媒體、交換器及路由器，拉貨動能有增無減，使8月資通視聽產品出口331億美元，年增41.8%，前八月累計出口2,518.4億美元，提前刷新歷年記錄。

傳產8月平均年增16.3%，以礦產品表現最突出，主要隨國際油價水漲船高，8月出口年增逾七成。

基本金屬及其製品同樣受國際行情加持，加上市場氛圍改善，激勵客戶拉貨意願，8月出口年增22.4%。

外銷 出口值 財政部

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