8月電子零件外銷 衝高

財政部昨公布最新貿易統計，二○二四年以來，我國對美國的出超、對南韓的入超同步呈現大幅擴張。財政部官員指出，這在某種程度上反映在ＡＩ浪潮下，美國、台灣和南韓在整個全球半導體供應鏈的分工架構已經形成一個鐵三角關係。

2026-09-10 00:00