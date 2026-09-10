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8月出口五大市場 全面擴張

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（9）日公布8月出口，對五大出口市場同步擴張，8月出口中國大陸與香港211.5億美元，首破200億美元，創單月新高；對美國出口236.7億美元，是單月第三高，不過累計前八月對美出超1,407.4億美元，仍是同期新高。

財政部統計，前八月總出超1,369.1億美元，對美國出超就達1,407.4億美元，預計累計至9月，就會提前超越去年整年對美出超1,500億美元的歷年高點。

另一方面，台灣對南韓前八月入超422.1億美元，亦為歷年新高，主要來自記憶體入超403億美元。財政部官員分析，綜整來看，近三年來我國對美出超、對韓入超情況是同步大幅擴張，反映在AI浪潮下，美國、台灣跟南韓在全球半導體供應鏈分工架構已形成鐵三角。

8月對陸港出口211.5億美元，創單月新高，年增39.3%，又以電子零組件增45.6%最高。這是今年以來第四度改寫新高紀錄，顯示對陸港出口已逐步恢復活力。

8月對美國出口236.7億美元、對東協出口151.3億美元，兩者都是單月第三高。財政部指出，受基期墊高影響，對美國出口增幅稍微收斂，但仍為連37紅，出口續航力在五大市場中仍是最好。

市場 出口 財政部

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