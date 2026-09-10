聽新聞
0:00 / 0:00

8月出口824億美元創新高！年增41%寫下連34紅 追平最長紀錄

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日公布8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41%、連34紅，追平史上最長紅紀錄。圖為高雄港進出口貨櫃。聯合報系資料照
財政部9日公布8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41%、連34紅，追平史上最長紅紀錄。圖為高雄港進出口貨櫃。聯合報系資料照

財政部昨（9）日公布8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41%、連34紅，追平史上最長紅紀錄。財政部形容，人工智慧（AI）應用浪潮捲起千堆雪，讓8月出口有如艷陽高照，隨著旺季來臨，出口底氣十足，正成長可望維持到年底。

展望出口表現，財政部預估，9月出口規模將落在770億至803億美元，約是單月次高至第四高之間，年增42%至48%，將篤定連35紅，寫下史上最長的上升周期。

財政部統計處長蔡美娜表示，AI應用浪潮捲起千堆雪，所誘發的需求不斷強化，國內廠商在整個全球半導體或伺服器供應鏈上都具關鍵地位，加上年底東西方節慶帶來的旺季效應，下半年外銷看起來仍相當有底氣。

主計總處先前預估，全年出口值將會從去年6,000億美元，一口氣跳增至9,000億美元大關，達到9,036億美元；第4季每月出口平均都會上看830億美元，這在外銷史上是前所未見。

蔡美娜表示，以目前數據推估，9月出口只要632.3億美元，第3季就能輕而易舉取代第2季成單季新高，換言之，第3季、第4季接續創高，可說是十拿九穩。

8月出口表現遠優於預期，蔡美娜分析四大原因。第一，AI高效能運算等新發展，助長相關零組件規格升級，同時引爆需求；第二，在AI應用深化支撐下，全球經濟無懼暫時性干擾，維持溫和成長。

第三是季節性因素，每年此時國際品牌行動裝置等，多會進入新品密集發布期，鋪貨效應逐步發酵；最後是價格因素，因電子業供應鏈瓶頸依然存在，帶動漲價效應，看來仍在增強當中。

另外觀察8月進口，表現也相當亮麗，單月進口規模達601億美元、為歷年單月第三高，年增幅高達44.3%。

其中，8月資本設備進口130.6億美元，年增41.6%，其中資通設備大增1.2倍、半導體設備增7.3%，反映相關業者投資台灣，仍是現在進行式。

蔡美娜指出，進口金額維持在高檔，主要原因仍是AI供應鏈國際分工，加上出口衍生原物料需求擴張，帶動台灣自中國大陸與香港、東協、日本、南韓等亞洲供應鏈進口大幅擴增。另一方面，原油與記憶體價格走高，使8月總進口增幅更為擴大。

出口值 財政部 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

財部：8月出口824億美元 連34紅追平史上最長上升週期

財部：下半年外銷有信心 第3、4季出口創高十拿九穩

AI需求太猛 8月出口824億美元、再創單月新高

電子零組件拉貨強勁 8月出口824億美元刷新紀錄年增逾4成

相關新聞

8月出口824億美元創新高！年增41%寫下連34紅 追平最長紀錄

財政部昨（9）日公布8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41%、連34紅，追平史上最長紅紀錄。財政部形容，人工智慧（AI）應用浪潮捲起千堆雪，讓8月出口有如艷陽高照，隨著旺季來臨，出口底氣十足，正成長可望維持到年底。

AI熱催動 今年出口可望一路旺到年底

財政部昨公布八月進出口統計，出口金額八二四億美元創史上單月新高，年增率百分之四十一、為「連卅四紅」。財政部評估第三、四季出口將連續創高，「看起來是十拿九穩」，看好今年出口一路旺到年底。

半導體鏈分工鐵三角 對美出超、對韓入超同步擴張

財政部昨公布最新貿易統計，二○二四年以來，我國對美國的出超、對南韓的入超同步呈現大幅擴張。財政部官員指出，這在某種程度上反映在ＡＩ浪潮下，美國、台灣和南韓在整個全球半導體供應鏈的分工架構已經形成一個鐵三角關係。

8月出口五大市場 全面擴張

財政部昨（9）日公布8月出口，對五大出口市場同步擴張，8月出口中國大陸與香港211.5億美元，首破200億美元，創單月新高；對美國出口236.7億美元，是單月第三高，不過累計前八月對美出超1,407.4億美元，仍是同期新高。

8月電子零件外銷 衝高

先進製程晶片需求暢旺，加上記憶體外銷價量齊揚等效應，財政部昨（9）日公布8月電子零組件出口首度衝破300億美元關卡，達322.2億美元，年增率高達58%，同時對五大市場、對南韓出口值同步創高，增幅於46%到1.5倍之間。

經部挺中小微企業 將擴大優稅

為支持及壯大國內中小微企業，經濟部今（10）日將於行政院會報告「支持及壯大中小微企業方案」，加碼中小企加薪、增僱、研發投抵、設備投抵等租稅優惠，從四面向擴大；另明定普惠貸款、加薪信保新制，提供企業更便利的資金活水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。