8月出口824億美元創新高！年增41%寫下連34紅 追平最長紀錄

財政部昨（9）日公布8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41%、連34紅，追平史上最長紅紀錄。財政部形容，人工智慧（AI）應用浪潮捲起千堆雪，讓8月出口有如艷陽高照，隨著旺季來臨，出口底氣十足，正成長可望維持到年底。

展望出口表現，財政部預估，9月出口規模將落在770億至803億美元，約是單月次高至第四高之間，年增42%至48%，將篤定連35紅，寫下史上最長的上升周期。

財政部統計處長蔡美娜表示，AI應用浪潮捲起千堆雪，所誘發的需求不斷強化，國內廠商在整個全球半導體或伺服器供應鏈上都具關鍵地位，加上年底東西方節慶帶來的旺季效應，下半年外銷看起來仍相當有底氣。

主計總處先前預估，全年出口值將會從去年6,000億美元，一口氣跳增至9,000億美元大關，達到9,036億美元；第4季每月出口平均都會上看830億美元，這在外銷史上是前所未見。

蔡美娜表示，以目前數據推估，9月出口只要632.3億美元，第3季就能輕而易舉取代第2季成單季新高，換言之，第3季、第4季接續創高，可說是十拿九穩。

8月出口表現遠優於預期，蔡美娜分析四大原因。第一，AI高效能運算等新發展，助長相關零組件規格升級，同時引爆需求；第二，在AI應用深化支撐下，全球經濟無懼暫時性干擾，維持溫和成長。

第三是季節性因素，每年此時國際品牌行動裝置等，多會進入新品密集發布期，鋪貨效應逐步發酵；最後是價格因素，因電子業供應鏈瓶頸依然存在，帶動漲價效應，看來仍在增強當中。

另外觀察8月進口，表現也相當亮麗，單月進口規模達601億美元、為歷年單月第三高，年增幅高達44.3%。

其中，8月資本設備進口130.6億美元，年增41.6%，其中資通設備大增1.2倍、半導體設備增7.3%，反映相關業者投資台灣，仍是現在進行式。

蔡美娜指出，進口金額維持在高檔，主要原因仍是AI供應鏈國際分工，加上出口衍生原物料需求擴張，帶動台灣自中國大陸與香港、東協、日本、南韓等亞洲供應鏈進口大幅擴增。另一方面，原油與記憶體價格走高，使8月總進口增幅更為擴大。