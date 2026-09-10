經部挺中小微企業 將擴大優稅

為支持及壯大國內中小微企業，經濟部今（10）日將於行政院會報告「支持及壯大中小微企業方案」，加碼中小企加薪、增僱、研發投抵、設備投抵等租稅優惠，從四面向擴大；另明定普惠貸款、加薪信保新制，提供企業更便利的資金活水。

賴清德總統今年520就任二周年時，提出1,000億元加速振興中小微企業計畫，並宣布將現行「中小企業發展條例」升級；經濟部將於今日行政院會報告相關方案。全台將有逾170萬家中小微企業，適用中小微升級轉型條例擴大租稅優惠。

經濟部規劃，此次修法將針對中小微企業加碼租稅優惠，在現行規定基礎上大幅度加碼、放寬。首先，擴大增僱基層員工優惠，現行中小企業發展條例中，適用年齡為增僱「24歲以下、65歲以上」員工，薪資支出可按200%自所得額中加成減除，未來將擴大年齡範圍，至29歲以下、55歲以上。

其次，提高為基層員工加薪的所得額減除率，現行為基層員工加薪，加薪支出可按175%自所得額中加成減除，未來將提高至200%，比照前述的增僱減稅。

第三，是放寬轉型設備投資抵減門檻，針對企業轉型需求，過去產創條例的投資抵減門檻高達100萬元起跳，未來在中小企條例架構下，不僅適用範圍納入適合服務業申請的「數位管理系統」，更將門檻大幅調降，只要支出在25萬元以上、5億元以下，就能適用，目的希望讓更多小微企業與服務業，能受惠於數位轉型。

第四，是提升研發支出投抵率，為鼓勵企業投入創新，研發支出的當年度抵減率，將由現行的15%提高至20%，並且擴大納入「委外研發支出」，給予企業更彈性的研發空間。

此外修法也將新增新創培育專章。經濟部先前表示，希望此次修法確立微型企業健身、小型企業壯大、中型企業升級、新創產業拔尖等政策目標。