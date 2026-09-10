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台灣國民所得 有望狠甩南韓

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣國民所得有望狠甩南韓。南韓近日公布最新經濟預測，人均GNI（國民所得毛額）可望今年破4萬美元，不過台灣早在去年就超過4萬美元，主計總處先前預估，今年人均GNI將達4.6萬美元，明年更將突破5萬美元，達5萬1,267美元，與南韓差距持續拉大。

主計總處統計顯示，台灣人均GNI在2024年為3萬5,531美元，去年快速攀升至4萬626美元，年增約14.3%，首次站上4萬美元。

根據主計總處8月預估，今年人均GNI將再成長約14.9%，升至4萬6,659美元，明年則續增近一成至5萬1,267美元。短短三年間，台灣人均GNI將由3.5萬美元一路跨越4萬、5萬美元兩道關卡。

據主計總處定義，GNI為「GDP（國內生產毛額）＋國外要素所得收入淨額」，能反映一國國民實際取得的所得規模。

近年台灣每人GNI持續高於每人GDP，去年每人GDP為3萬9,515美元，人均GNI達4萬626美元，相差1,111美元；今年兩者預估分別為4萬5,332美元、4萬6,659美元，差距擴大至1,327美元；明年每人GDP預估為4萬9,874美元，仍未跨過5萬美元，但人均GNI已率先升至5萬1,267美元。

整體觀察，去年台灣名目GNI已達9,483.78億美元，今年預估將首度突破1兆美元、升至1兆844.53億美元，明年進一步增至1兆1,857.79億美元；同期間名目GDP分別為9,224.54億美元、1兆536.27億美元及1兆1,535.52億美元，GNI均高於GDP。

南韓 主計總處 所得 台灣

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