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核二廠外核安演練 實測多元警報與疏散機制

中央社／ 台北9日電

115年核安第32號演習實兵演練今天進行核二廠外演練，以核子事故民眾防護行動與環境輻射監測的功能性演練為主，由新北市政府結合輻射監測中心、國軍支援中心的救災應變量能，共同展開廠外超前部署的民眾防護行動。

核安會今天透過新聞稿說明，上午以核能二廠廠區緊急事故為想定情境，於萬里區下寮聖安宮鄰近區域發布多元訊息，包括核子事故警報、災防告警細胞廣播服務（CBS）、手機簡訊（LBS）、民政與民防廣播、車輛巡迴廣播及警察廣播電台等方式，確保萬一事故發生時，政府能快速將正確訊息傳遞給民眾。

核安會表示，警報發放後，執行室內掩蔽、防災社區運作、碘片補發、交通管制等民眾防護行動，也邀請當地身障及視障民眾參與演練。另外，也在新北市仁愛之家執行弱勢族群預防性疏散演練，並於核二廠西行方向的石門洞停車場開設防護站，演練民眾疏散過程中的人員與車輛輻射偵檢及除污、登記編管等作業。此外，新北市緊急應變計畫區內學校也於警報發放後，進行校園核安防護教育。

核安會說明，下午演練以輻射監測中心為主軸，於金山磺港漁港執行全方位陸、海、空域環境輻射偵測演練，所有輻射數據均彙集呈現在輻射數據圖像化整合系統，以為應變決策的重要參考。本次演練除整合核安會、國防部陸軍司令部、海巡署、內政部空勤總隊、國家原子能科技研究院與台電的應變量能，臨時抽演科目並納入國軍中部化學兵部隊跨區增援陸域輻射偵測任務，展現跨單位、跨域整合的輻射偵測量能。

核安會提醒，明天將於基隆市及台北市進行演練，預計明天上午10時於基隆市緊急應變計畫區內12里，發放核子事故警報，並利用多元方式傳遞演習訊息通知，請民眾於收到訊息時不用驚慌。若在演習期間行經演練區域，也請配合現場交通管制措施；另外，明天也將於基隆市消防局前防災廣場演練核二廠東行方向的防護站開設。

核二廠 警報 實測

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