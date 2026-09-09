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內閣改組有譜...陪賴總統繼續拚到2028？ 卓榮泰這樣說

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（中）。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（中）。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰接受媒體專訪，9日晚間播出。外界好奇，卓榮泰是否陪同賴清德總統繼續拚到2028。卓榮泰回應，不論他在做什麼工作，他覺得這是對台灣、對國家的一個責任。無論他自己在任何工作，未來在台灣各地，一樣會堅持健康台灣、信賴台灣的路線，心態像一個長期志工。

外界好奇，行政院長跟總統之間目前互動如何，大家都說總統跟院長應該是最緊密的夥伴。卓榮泰回應，他們有固定的聚會、開會時間，而且一個禮拜好幾次，隨時隨地用電話或者他到總統府裡面，去覲見總統談事情，都是司空見慣的事情。

卓榮泰說，很謝謝總統這兩年多來，對行政工作的信任，包括部分法案不副署等。這些事情，當然不是一個公文送過去就好，他要事先跟總統報告他的想法，甚至總統會給他很多提點、建議。總統對他個人也好、對行政工作也好，這兩年來給予很多支持。

卓榮泰表示，府院之間這兩年下來，沒有任何問題，他們共同配合把工作做好。反倒是在面對立法院各種步步進逼的狀況下，謝謝總統對行政院工作的信任，跟對他個人的信任，行政團隊也盡量把總統交代的事情都做好。

他坦言，行政院長是一個耗損力非常高的工作，但既然總統希望他做好這個工作，過去這兩年多以來，他依照事情的優先順序在工作。未來總統要有什麼樣的考量，或對政局有什麼發展，這些都是隨大環境在做改變。

卓榮泰直言，原本他給自己設定的行政院長期限，「我本來設定是半年，頭一年520上任時候，我說只要做到年底，過了農曆年就好了」。

面對外界好奇，卓榮泰是否陪同賴總統繼續拚到2028，卓榮泰回應，不論他在做什麼工作，他覺得這是對台灣、對國家的一個責任。過去民進黨從執政、到在野、到執政這樣起起伏伏，如今連續執政第十年，創下斐然經濟成績，這些都是前所未有。

卓榮泰強調，他們正在改變舊有的經濟體制，但憲政體制不能被改變。賴總統持續以健康台灣、均衡台灣、團結台灣，在做國家願景的施政。無論他自己在任何工作，從過去選舉、共事一直到現在，未來在台灣各地，一樣會堅持這個路線，就是健康台灣、信賴台灣，心態像一個長期的志工。

卓榮泰 賴總統 行政院長

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