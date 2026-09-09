普發現金1萬最快過年可領！ 卓榮泰曝準備中盼「速完成這前提」

行政院長卓榮泰9日晚間接受媒體專訪，談及AI紅利全民普發現金1萬元，一些行政準備作業，已經全部展開。去年普發現金使用特別預算，可以排除一些採購的問題；明年是以公務預算來做，依照程序，時間就要拉長。因此希望立法院今年下半年度新會期，盡速審查通過明年度總預算。

卓榮泰表示，政院上周通過2026年度總預算追加預算6,076億元，距離今年底，現在時間所剩無幾，剩下幾個月而已，希望立法院趕快來審議今年度追加預算與明年度總預算。如果行政、立法兩院還陷入過去的紛爭，立法院朝野氣氛也不好，所以希望立法院就事論事，盡速審議預算。

卓榮泰說，只要立法院合理審議，行政院都會做出清楚、必要的說明。在法案方面，也希望立法院不要再用「法案夾帶預算」，讓行政院一定要就範。有任何正面推動各項政策的需求，大家可以來談；先前他去拜訪立法院長韓國瑜，也提出這樣的想法。

卓榮泰重申，立法院新會期9月29日開議，希望立法院優先處理今年度追加預算，再處理明年度總預算。倘若明年度總預算的審議情況，又像今年這樣拖久的話，「明年我們AI紅利（普發萬元現金），就沒有辦法如期的再發」。

外界討論到，如果希望明年過年的時候，就能拿到AI紅利普發現金一萬元，差不多今年就要把明年度總算處理完。對此，卓榮泰透露，普發現金的一些行政的準備作業，已經全部在展開了。依照去年普發現金的經驗，此次流程中有些部分必須重新做。

卓榮泰解釋，去年普發現金是使用特別預算，而明年不是特別預算，是使用總預算。這兩者之間，作業上有差距，效率上就會有差別。因為特別預算可以排除一些採購的問題，如果是一般公務預算，依照程序來做，時間就要拉長。

卓榮泰說，今年已經開始在做普發現金的準備作業，希望明年預算何時通過，就用最快速度來發放。也希望立法院能夠一起參與，這個發放不是行政院多大的政策，而是國家一起給人民AI紅利、共同享受群體利益。