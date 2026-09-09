快訊

美股早盤／油價升破100美元 通膨疑慮增 三大指數盡墨

不知眼前是黑幫大老！女網紅攔下狂問職業收入 網友全看傻

早出晚歸要加衣了！全台一周溫度表速看 最低溫探22度

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬最快過年可領！ 卓榮泰曝準備中盼「速完成這前提」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
談及AI紅利全民普發現金1萬元，行政院長卓榮泰說，行政準備作業已經全部展開，希望立法院今年下半年度新會期，盡速審查通過明年度總預算。聯合報系資料照
談及AI紅利全民普發現金1萬元，行政院長卓榮泰說，行政準備作業已經全部展開，希望立法院今年下半年度新會期，盡速審查通過明年度總預算。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰9日晚間接受媒體專訪，談及AI紅利全民普發現金1萬元，一些行政準備作業，已經全部展開。去年普發現金使用特別預算，可以排除一些採購的問題；明年是以公務預算來做，依照程序，時間就要拉長。因此希望立法院今年下半年度新會期，盡速審查通過明年度總預算。

卓榮泰表示，政院上周通過2026年度總預算追加預算6,076億元，距離今年底，現在時間所剩無幾，剩下幾個月而已，希望立法院趕快來審議今年度追加預算與明年度總預算。如果行政、立法兩院還陷入過去的紛爭，立法院朝野氣氛也不好，所以希望立法院就事論事，盡速審議預算。

卓榮泰說，只要立法院合理審議，行政院都會做出清楚、必要的說明。在法案方面，也希望立法院不要再用「法案夾帶預算」，讓行政院一定要就範。有任何正面推動各項政策的需求，大家可以來談；先前他去拜訪立法院長韓國瑜，也提出這樣的想法。

卓榮泰重申，立法院新會期9月29日開議，希望立法院優先處理今年度追加預算，再處理明年度總預算。倘若明年度總預算的審議情況，又像今年這樣拖久的話，「明年我們AI紅利（普發萬元現金），就沒有辦法如期的再發」。

外界討論到，如果希望明年過年的時候，就能拿到AI紅利普發現金一萬元，差不多今年就要把明年度總算處理完。對此，卓榮泰透露，普發現金的一些行政的準備作業，已經全部在展開了。依照去年普發現金的經驗，此次流程中有些部分必須重新做。

卓榮泰解釋，去年普發現金是使用特別預算，而明年不是特別預算，是使用總預算。這兩者之間，作業上有差距，效率上就會有差別。因為特別預算可以排除一些採購的問題，如果是一般公務預算，依照程序來做，時間就要拉長。

卓榮泰說，今年已經開始在做普發現金的準備作業，希望明年預算何時通過，就用最快速度來發放。也希望立法院能夠一起參與，這個發放不是行政院多大的政策，而是國家一起給人民AI紅利、共同享受群體利益。

普發現金 卓榮泰 過年

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟日報社論／從116年度總預算看財政紀律

自詡憲政守門員…卓榮泰：副署權非制衡總統 而是輔助防衛機制

北市普發現金2萬有望？ 二讀過關....財政局已說過「沒條件」

被動不副署…卓揆自稱法案守門員 藍白痛批集權太上皇

相關新聞

Foodpanda未依法給付外送員報酬 勞動部：不會容忍違法行為

針對外送平台業者Foodpanda以部分訂單「實際完成時間超出合理範圍」等理由，未依實際外送服務時間補足法定最低保障金額一節，勞動部認定平台業者的行為已屬違法，並強調，對此違法行為不會容忍。

經部新人事！廖浩志接任投資促進司長 楊惠閔任投資審議司副司長

經濟部表示，行政院9日核定經濟部部投資促進司司長由駐美國代表處經濟組經濟參事（組長）廖浩志接任；另經濟部核定投資審議司副司長由該司專門委員楊惠閔升任。

普發現金1萬最快過年可領！ 卓榮泰曝準備中盼「速完成這前提」

行政院長卓榮泰9日晚間接受媒體專訪，談及AI紅利全民普發現金1萬元，一些行政準備作業，已經全部展開。去年普發現金使用特別預算，可以排除一些採購的問題；明年是以公務預算來做，依照程序，時間就要拉長。因此希望立法院今年下半年度新會期，盡速審查通過明年度總預算。

內閣改組有譜...陪賴總統繼續拚到2028？ 卓榮泰這樣說

行政院長卓榮泰接受媒體專訪，9日晚間播出。外界好奇，卓榮泰是否陪同賴清德總統繼續拚到2028。卓榮泰回應，不論他在做什麼工作，他覺得這是對台灣、對國家的一個責任。無論他自己在任何工作，未來在台灣各地，一樣會堅持健康台灣、信賴台灣的路線，心態像一個長期志工。

充電樁迎強制檢驗！標準局擴大納管 117年起750kW以下全強制

隨著電動車數量的增加，電動椿的設置數量也逐年增加，經濟部標準檢驗局今年7月開始，將30kW以下的小型家用充電椿列為應施檢驗商品，目前已核發31張強制檢驗（PRC）證書，充電樁必須依標準局規定完成產品驗證、取得合格證書，並在產品本體貼附RPC檢驗標示後，才能進入市場販售。

你家充電樁安全？經部：電動車充電樁30瓩以下 7月強制檢驗

隨著電動車發展，充電樁的設置日益普及。經濟部標準檢驗局今（9）日表示，經濟部已陸續推動充電樁設備安全與計量準確之管理制度，除接軌國際，制定國家標準，並分階段建置檢測驗證機制，以確保充電樁設備安全外；並就以度計費之充電樁納入法定計量管理，以確保交易公平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。