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經部：10日討論提前拆除中火2部燃煤機組 盼台中市府同意

中央社／ 台北9日電

台中市長盧秀燕今天表示，市府確認中央核准拆除台中電廠既有燃煤機組後，才會核發燃氣機組操作許可。對此經濟部表示，明天將針對拆除燃煤1、2號機組開會討論，盼台中市府同意提前拆除。

台電強調，一期計畫承諾「增2氣、拆2煤」、二期環評承諾「增4氣、拆2煤」，政策始終一致，從未承諾拆除6部燃煤機組。

台電台中電廠新燃氣一期1、2號機，將分別於今年9月底、明年3月正式商轉，並於10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程。台中市長盧秀燕表示，中央當初承諾中部「增1氣、拆1煤」；台中市府會確保舊燃煤機組取得經濟部拆煤許可後，才會發放燃氣機組操作許可。

經濟部今天回應，已發出開會通知，明天會議將討論台中電廠既有燃煤1、2號機組拆除，希望台中市府及相關單位同意，將原訂12月的拆除時程提早至10月。

經濟部強調，增氣減煤為經濟部及台中市政府雙方共識，期盼明天會議順利進行，獲各界支持。

台電說明，2018年台中電廠推動一期新燃氣機組更新計畫，環評初審原規劃一期燃氣機組上線後，將4部既有燃煤機組轉備用機組，2021年在經濟部前部長王美花與台中市府協調下，改為拆除燃煤1、2號機組及1根煙囪，燃煤3、4號機轉備用，當時尚未提出二期計畫。

台電強調，此承諾至今沒有改變，並已宣布將於10月啟動既有燃煤1、2號機拆除工程。目前的拆除規劃皆符合環評承諾且具有規劃上的一致性，也從未承諾拆除6部燃煤機組。

關於二期計畫部分，台電說明，台電於2024年環評初審會議上承諾，4部新燃氣機組將於2031年至2034年間陸續上線，屆時將逐步啟動拆除燃煤3、4號機，5至10號機逐年轉緊急備用機組。既有的10部燃煤機組，4部將除役拆除，6部轉為緊急備用，僅於國安、天災等緊急狀況使用，全年測試所需的總用煤量不到10萬噸，低於目前用煤量1%。

台電重申，緊備機組如其名，針對啟動有相當嚴格的限制，台電會恪守環保法規與一貫承諾。

台電指出，隨台中市產業與城市蓬勃發展，整體用電需求持續成長，預估2035年新增用電將上看400萬瓩。市府也深知穩定供電重要性，2021年台中市府環保局新聞稿也說明「中火增燃氣、減燃煤合情合理」。

台電強調，台電配合政府能源轉型政策，始終以空污防制、增氣減煤、以氣換煤3階段，推動台中電廠減污及無煤化目標。以氣換煤是兼顧台中地區經濟發展與改善空氣品質的最佳解方，也是中央地方的共識，盼台中市府能全力支持電力建設，共同穩定區域供電，打造環保永續城市。

台中 台中市 燃煤機組

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