2026亞洲運動會籃球、足球提早開戰 台灣運彩提供投注

2026亞運會將於9月19日至10月4日在日本愛知縣與名古屋市盛大舉行，其中有部分團體賽事會提前開打，包括9月10日率先登場的男子籃球賽，以及9月14日開踢的女子足球賽，國人關注中華隊的賽事，台灣運彩都將提供投注。

中華男籃在小組賽被分在B組，對壘三支中東勁旅分別是上屆亞運銀牌約旦、亞洲強權伊朗、以及擁有5名歸化球員的卡達，中華隊力爭前兩名出線晉級，本屆目標衝擊8強，9/10(四)中午12點首戰約旦。中華女足在小組賽被分在E組，同組有實力堅強的地主日本、以及兩支東南亞勁旅越南和泰國，本屆目標追平2018年的4強，9/14(一)將對上越南。

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