對美出超創高、對韓入超破紀錄 財部：與台為半導體鐵三角

財政部今天公布8月進出口統計。今年前8月對美國出超金額達1407億美元，創同期新高，同時，前8月對南韓入超金額422億美元，則是寫下新紀錄，財政部分析，對南韓入超主要是記憶體帶動為主，顯示在全球半導體供應鏈分工下，台灣、美國與南韓為鐵三角關係。

財政部今天公布8月海關進出口貿易初步統計，8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41%；進口為601億美元、年增44.3%，出超223億美元、較去年同期成長32.9%。

8月出超表現，財政部統計處長蔡美娜蔡美娜分析，8月總出超為223億美元，創單月最高紀錄。今年前8個月累計達1369億美元，包含對美出超1407億美元、對東協出超447億美元，都是史上同期最高。

蔡美娜表示，今年前8月對美國出超1407億美元，若與去年全年出超1500億美元新高相比，僅差距93億美元，預料今年9月就能提前改寫紀錄。

不過她也提到，對南韓入超累計達422億美元，超越以往各年水準，主要是記憶體入超403億美元。

蔡美娜說，近3年來台灣對美國出超、以及對南韓入超，同步呈現大幅擴張，某種程度反映美國、台灣與南韓在AI浪潮以及全球半導體供應鏈分工架構下，已形成鐵三角關係。

觀察5大市場表現，蔡美娜指出，5大市場同步擴張，8月對中國大陸與香港、日本出口創新高，對美國、東協也創單月第3高。

蔡美娜說，對中國大陸與香港出口211.5億美元，較去年同期增加59.7億美元，年增率39.3%。這不僅是對中國大陸與香港的出口值首度跨越200億美元，也是今年以來4度攻頂，顯示對中國大陸與香港的出口有逐步的恢復活力。

蔡美娜表示，對日本出口36.6億美元，較去年同期增加8.9億美元，年增幅為32.0%，主要來自電子零組件增加8.9億美元、化學品增0.5億美元。

對美出口236.7億美元，較去年同期增加40.6億美元，年增率20.7%，其中資通與視聽產品增加23億美元、電子零組件增加11.6億美元、電機產品增加1.7億美元。

蔡美娜說，對美國出口增幅有稍微收斂，主要是基數逐漸墊高有關，不過至今是連續37個月正成長，顯示對美出口續航力仍是5大市場中最佳。

蔡美娜指出，對東協出口151.3億美元，較去年同期增 加44.9億美元，年增率42.2%，其中電子零組件增25.3億美元、資通與視聽產品增12.6億美元。今年以來對東協前8個月出口累計金額是1150.7億美元，距離去年全年高點僅一步之遙，預期東協在5大市場中會最早改寫歷年紀錄。

歐洲方面，蔡美娜表示，受AI基礎建設推進，以及全球供應鏈重新配置等因素影響，對歐洲出口44.5億美元，較去年同期增加11.5億美元，年增率34.8%，其中資通與視聽產品增6.6億美元、電子零組件增加4億美元。

蔡美娜說，前8個月歐洲出口的上升幅度53.1%，是史上同期最強，而且對愛爾蘭、匈牙利以及法國前8個月出口累計增幅，分別達4.5倍、3倍及1.4倍，在所有經濟體中位居前3大。