財部：下半年外銷有信心 第3、4季出口創高十拿九穩

財政部今天表示，8月出口創歷年單月新高，讓人吃了「定心丸」，看好今年第3季、第4季出口表現連續創高是十拿九穩，下半年外銷仍然相當有信心。

財政部今天公布8月海關進出口貿易初步統計，8月出口824億美元，刷新歷年單月新高紀錄，進口601億美元，為歷年單月第3高，年增率分別為41%、44.3%，進出口相抵後，8月出超223億美元，亦為單月新高，較去年同月增加55.2億美元。

根據統計，今年前8月出口5743.4億美元，年增44.2%，前8月累計進口4374.3億元，年增40.4%。

財政部統計處長蔡美娜表示，AI應用浪潮捲起千堆雪，相關需求不斷強化，加上台灣廠商在全球供應鏈占據關鍵地位，以及年底將迎來節慶旺季效應，因此下半年外銷仍然相當有信心。

蔡美娜提到，行政院主計總處預估今年全年出口值達9036億美元，且第4季每月平均出口值上看830億美元，為外銷史前所未見。

蔡美娜說明，9月出口值只要稍稍超過632.3億美元，第3季將可輕鬆超過今年第2季，成為單季新高點；而財政部統計處依據季節性結構及預測模型進行綜合推估，預估9月出口值介於770億美元至803億美元之間，年增率為42%至48%之間。

她坦言，財政部統計處原先認為全年出口值攻上9000億美元以上難度仍相當高，不過8月出口表現彷彿讓人吃了定心丸，因此審慎樂觀看待，未來4個月出口值平均達到823億美元「不見得沒有可能」。

蔡美娜也說，看好今年出口一路旺到年底，接下來第3季、第4季均將連續創高，「看起來是十拿九穩」。至於史上最長上升週期可望延續多久，她認為，由於隔年需考量基期及春節因素，目前評估旺到年底沒有問題。