財部：8月出口824億美元 連34紅追平史上最長上升週期

AI商機持續激勵出口成長，財政部今天公布8月出口824億美元創新高，年增幅高達41%，寫下連續第34個月正成長，追平史上最長上升週期紀錄。

財政部今天公布8月海關進出口貿易初步統計，8月出口824億美元，刷新歷年單月新高紀錄，進口601億美元，為歷年單月第3高，年增率分別為41%、44.3%，進出口相抵後，8月出超223億美元，亦為單月新高，較去年同月增加55.2億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，時序進入立秋，但8月出口依然呈現「豔陽天」，除了規模值寫下歷史紀錄，且在基期墊高情況下，年增率依然高達41%，連續34個月正成長，追平74年11月到77年8月間史上最長上升週期紀錄。

她指出，8月出口表現亮眼共有4大原因，首先是AI及高效能運算助長零組件規格升級及需求，再來是AI應用深化支撐全球經濟維持溫和成長，第3是進入國際品牌行動裝置新品密集發布期，鋪貨效應發酵，最後是電子業供應鏈瓶頸猶存，帶動漲價效應。

進一步檢視8月11項主要出口貨品，續呈9升2降，呈現衰退的2項貨品為塑橡膠及其製品、紡織品。蔡美娜說，電子及資通產品年增幅為49.3%，為總出口成長最大推手，非電子、資通產品年增幅則為16.3%，持續維持「撥雲見日」的狀態。

蔡美娜分析，8月電子零組件出口322.2億美元，為歷年單月新高，年增58%，受惠於先進製程晶片需求動能充沛，加上記憶體外銷價量齊揚，出口值首度衝破300億美元關卡，且對五大市場及南韓的出口值均創高，年增幅介於46%至1.5倍之間。

8月資通與視聽產品出口331億美元，年增41.8%。蔡美娜指出，雖然零組件漲價壓力使部分筆電需求已提前反應或延後採購，可能壓縮傳統旺季拉貨動能，但因AI紅利持續釋放，不管是伺服器、儲存媒體、交換器及路由器等拉貨動能均有增無減。

蔡美娜補充，一如先前預料，前8月資通與視聽產品出口值達2518.4億美元，提前刷新歷年紀錄。

至於傳統外銷貨類方面，蔡美娜說明，以礦產品年增70.2%表現最突出，主要是國際油品價格水漲船高；基本金屬及其製品同樣受國際行情加持，市場氛圍改善，激勵客戶端拉貨意願，年增22.4%。

蔡美娜表示，電機產品主要受AI外溢商機帶來的活水，且主要國家積極推動電網升級、電力設備更新，表現穩健，年增22.3%；機械因國際間掀起晶圓廠擴建潮，強力支撐生產半導體機械買氣，且特殊功能、玻璃封裝製造的機具需求升溫，帶動8月出口值26.8億美元，為歷年單月第3高，年增15.2%。

進口方面，8月進口規模值寫歷年單月第3高，蔡美娜說明，主要是AI供應鏈國際分工、出口衍生原物料需求擴張，帶動中港、東協、日本、南韓等亞洲供應鏈進口大幅擴增，且金額均達歷年單月前3高水準。

蔡美娜補充，另外則是原油、記憶體等電子零組件價格走高，也進一步推升8月進口年增幅。