風睿能源：3-2期海廣風電與星星電力簽署CPPA購售電合約

亞太地區離岸風電開發商風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）9日宣布，已與國際電力服務管理商星星電力（Star Trade）已完成「海廣風電（Formosa 6）」企業購售電協議（CPPA）之簽署。

這是風睿能源與星星電力二度合作，去年於海盛風電簽署CPPA，今年再度與海廣風場簽署CPPA，星星電力於海盛及海廣兩項專案的累計採購容量已超過兩案總裝置容量的百分之十。風睿能源表示，這次合作延續雙方於綠電領域的夥伴關係，不僅為專案開發再添重要進展，也展現企業綠電需求與離岸風電發展之間日益緊密的連結。

「海廣風電（Formosa 6）」於2024年第三階段區塊開發第二期選商中獲配800MW容量，為風睿能源在台灣開發的第四項離岸風電專案。值此全球政經局勢快速變化、各國更加重視能源安全之際，再生能源已從單純的環保選擇，進一步成為強化能源自主與經濟韌性的重要環節。在此背景下，雙方繼去年底首度展開合作後再度攜手，星星電力於海盛及海廣兩項專案的累計採購容量已超過兩案總裝置容量的百分之十，反映市場對長期綠電供應的實質需求。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，繼海盛專案於去年底順利完成售電布局後，很高興看到海廣專案的企業購售電也取得重要進展。多年來，在股東堅定支持下，風睿能源持續深耕台灣離岸風電的開發、建置和運維。這次與星星電力深化合作，風睿得以共同回應台灣企業的綠電需求，為能源轉型創造更具體的成果。

海廣風電（Formosa 6）為風睿能源集團首次布局於中台灣之專案，場址位於彰化縣線西鄉外海，總面積約84平方公里，離岸最近處約35公里，待完工併網後，所產生的潔淨能源可望滿足約86萬家戶年度用電需求，為台灣能源韌性提供重要支持。