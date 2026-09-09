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營造成本壓力未退 工資年漲8.12%五年最高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

營造成本壓力居高不下。主計總處最新統計，8月營造工程物價總指數年增6.54%，與7月持平，維持在2022年7月以來高點；其中工資類年增率進一步升至8.12%，更寫下近五年新高。主計總處分析，營建業缺工問題，加上國內投資、建廠需求增加，推升人工成本，讓營造成本壓力正逐漸由材料端向勞務端擴散。

從材料類來看，8月年增6.58%，雖較7月6.86%收斂，仍處相對高檔，漲勢主要集中在塑膠製品、機電設備及瀝青等項目。其中塑膠製品類年增17.72%，較7月15.31%進一步擴大；機電設備類年增16.49%，寫2021年12月以來、近五年新高；瀝青及其製品類年增14.16%，也是三年半新高。

主計總處綜合統計處科長蔡秀慧表示，材料類漲幅較明顯項目仍集中在機電設備、鋼製品及瀝青等，背後多與國際原物料行情有關。以機電設備為例，電線電纜大量使用銅，近年人工智慧（AI）運算及資料中心快速發展，帶動電力基礎設施需求升溫，進一步支撐銅價；鋼製品則包括鋼筋、型鋼等營建常用材料，瀝青及相關製品上游原料與石油產品相關，同樣受到國際能源價格波動影響。

不過，部分原物料漲勢已有降溫跡象。金屬製品類8月年增率由7月8.3%降至6.48%，水泥及其製品類、砂石及級配類則均呈年減，也使整體材料類年增率連續兩個月收斂。

相較之下，人工成本持續升溫。8月勞務類年增6.45%，寫2022年4月以來、將近四年半新高，較7月擴大0.51個百分點；其中工資類年增率更由7.28%升至8.12%，寫2021年9月以來新高，成為近期推升勞務成本的主要力量。

蔡秀慧指出，營建工作相對辛苦，年輕世代投入意願偏低，加上現有營建勞工年齡偏高，使勞動供給受到限制，在人力供給偏緊下，營建工資持續走揚。

需求端同樣增加人工成本壓力。蔡秀慧表示，近年國內投資持續增加，包括新建廠房等投資活動，都會拉高營建人力需求；在勞動供給有限、工程需求增加的雙重作用下，進一步推升營建業工資。

工資 壓力 主計總處

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