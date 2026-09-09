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經部新人事！廖浩志接任投資促進司長 楊惠閔任投資審議司副司長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部表示，行政院9日核定經濟部部投資促進司司長由駐美國代表處經濟組經濟參事（組長）廖浩志接任；另經濟部核定投資審議司副司長由該司專門委員楊惠閔升任。聯合報系資料照
經濟部表示，行政院9日核定經濟部部投資促進司司長由駐美國代表處經濟組經濟參事（組長）廖浩志接任；另經濟部核定投資審議司副司長由該司專門委員楊惠閔升任。聯合報系資料照

經濟部表示，行政院9日核定經濟部部投資促進司司長由駐美國代表處經濟組經濟參事（組長）廖浩志接任；另經濟部核定投資審議司副司長由該司專門委員楊惠閔升任。

投資促進司司長廖浩志現年57歲，國立政治大學東方語文學系畢業，1994年公務人員特種考試國際經濟商務人員考試俄文組及格，歷任駐印尼代表處經濟組一等經濟秘書、經濟副參事、原國際合作處（組織調整後整併至本部國際貿易署）處長、駐立陶宛代表處經濟組及駐美國代表處經濟組經濟參事(組長)等職務，學經歷豐富完整，熟稔投資招商業務，並曾榮獲2023年經濟部模範公務人員；因外派任期屆滿，未來將運用其所具專業長才，協助推動促進來台投資、輔導廠商對外投資及延攬海外科技人才等重要工作。

投資審議司副司長楊惠閔現年55歲，國立政治大學公共行政學系畢業，1994年公務人員高等考試二級考試財稅行政類科及格，曾任本部原投資審議委員會（組織調整後為本部投資審議司）科長及專門委員職務，具備紮實專業背景及豐富行政經驗，未來將借重其所具專業長才，持續推動投資相關法規、業務審查及國外投資審核等重要業務。

新人 經濟部 印尼

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