電子零組件拉貨強勁 8月出口824億美元刷新紀錄年增逾4成

行政院長卓榮泰接受媒體專訪，9日晚間播出。外界好奇，卓榮泰是否陪同賴清德總統繼續拚到2028。卓榮泰回應，不論他在做什麼工作，他覺得這是對台灣、對國家的一個責任。無論他自己在任何工作，未來在台灣各地，一樣會堅持健康台灣、信賴台灣的路線，心態像一個長期志工。

2026-09-09 21:46