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電子零組件拉貨強勁 8月出口824億美元刷新紀錄年增逾4成
財政部今天公布8月出口824億美元，創歷年單月新高，年增41%；其中，電子零組件出口322.2億美元，亦為歷年單月新高，年增58%，資通與視聽產品出口331億美元，年增41.8%。
財政部今天公布8月海關進出口貿易初步統計，8月出口金額824億美元、年增41%，連續34個月正成長；進口金額601億美元，為歷年單月第3高，年增44.3%。
累計前8月出口5743.4億美元、年增44.2%；累計前8月進口4374.3億美元、年增40.4%。
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