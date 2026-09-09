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Foodpanda未依法給付外送員報酬 勞動部：不會容忍違法行為

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
Foodpanda未依法給付外送員報酬 ，勞動部正式回應，不會容忍違法行為。聯合報系資料照
Foodpanda未依法給付外送員報酬 ，勞動部正式回應，不會容忍違法行為。聯合報系資料照

針對外送平台業者Foodpanda以部分訂單「實際完成時間超出合理範圍」等理由，未依實際外送服務時間補足法定最低保障金額一節，勞動部認定平台業者的行為已屬違法，並強調，對此違法行為不會容忍。

勞動部表示，外送專法是立法院三讀通過之法律，外送平台業者給付外送員之基本報酬計算規範，已有明定。勞動部掌握平台業者於部分訂單未依實際外送服務時間，為外送員補足法定最低保障金額之違法情形，呼籲相關業者，法律律定之報酬該給多少，就應給多少，切勿測試政府執法底線。

平台業者如違反前開規定，勞動部將偕同地方勞工主管機關嚴正執法，依該法第24條規定採「按人處罰」方式，處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰，並依第25條規定公布相關違法資訊、限期令其改善，屆期未改善者，並得按次處罰，絕不寬待。

勞動部提到，外送平台業者如認為外送員有惡意繞道、無正當理由拖延取送商品等不當行為，因已影響合作商家及消費者權益，平台業者為維持外送品質，得依事實主動查證及運用合法管理機制處理或遏止，但不得以平台片面之認定，任意扣減應給付予外送員之法定基本報酬。

勞動部強調，政府並不支持外送員有故意違反契約之不當行為，但必須提醒，平台業者有企業營運之管理權，但絕對沒有片面違法短發報酬的權利。

勞動部已與地方勞工局處就上開情事召開多次討論會議，業於上周五（9/4）就一致性的裁罰認定原則取得共識，呼籲外送平台業者必須依法給付外送員每筆訂單之法定基本報酬，如有不足，應儘速依法補足，勿心存僥倖，挑戰政府執法決心。

勞動部同時補充，外送員如發現平台未依法給付報酬，可檢附報酬明細、入帳資訊等簡便資料，向主要訂單取餐地的地方勞工局處提出檢舉，目前各局處皆可透過線上民意信箱即時受理申訴，經查證屬實，將對平台業者處以罰鍰。

勞動部 外送員 給付

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