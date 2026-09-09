OTOP20週年展售會登場 經部估創造逾2000萬商機

經濟部今天舉辦OTOP（One Town One Product） 20週年展售會，集結全台百家城鄉業者，透過實體、授權通路及線上曝光，預估創造逾新台幣2000萬元商機。經濟部長龔明鑫表示，台灣產業英雄不只有「護國神山」，許多深耕地方、發揮在地多元能量的團隊，同樣是台灣最豐富、感人的故事。

One Town One Product（OTOP）通路商標註冊今年屆滿20週年，經濟部中小及新創企業署今天起至13日在台北車站1樓多功能展演廳舉辦「精彩台灣・城鄉厚禮 OTOP 20週年展售會」。

龔明鑫致詞表示，此次展售會有3大重點，首先是希望藉由邁入20週年，持續提升消費者對OTOP品牌價值的認同，並展望下一個20年；第2是對接地方創生，發展地方產業，讓好產品能被更多人看見；第3則是串聯產業網與交通網，讓地方特色產品透過更多人流節點進入市場。

龔明鑫說，每次看到OTOP輔導團隊及地方創生青年深耕在地的故事，都令人感動，台灣的產業英雄並不只有「護國神山」，還有許多願意留在地方、發揮多元能量的團隊，這些都是台灣最豐富、感人的故事。

為拓展地方產業通路，中企署今天也與台鐵公司簽署「共同推動地方特色產品及城鄉體驗遊程合作備忘錄」。中企署表示，未來將運用車站及列車等場域，推動地方產品展示、展售與主題行銷，並整合鐵道沿線產業及觀光資源規劃遊程。

台鐵總經理馮輝昇致詞表示，台鐵是全台唯一的環島鐵路，共有242個車站，年運量達2.2億人次，光是台北車站每天就有約60萬人次流通。若能結合台鐵各站人潮與地方特色產業，將有助於為地方團隊創造更多商機，也讓旅客更認識各地產品與文化。

中企署指出，此次展售會結合實體展售、授權通路及線上曝光，預估可創造超過2000萬元商機。經濟部推動地方特色產業20年來，已累計輔導近萬家業者，新增營業額超過300億元，目前全台已有15處OTOP授權通路，涵蓋機場、國道服務區及日月潭OTOP專館，線上則布局高鐵線上購及LINE禮物等通路，海外市場也已拓展至9個國家。

中企署表示，政府目前正研擬8年1000億元的「中小微企業轉型升級發展條例」草案，也將地方特色產業及通路布建納入規劃，希望協助業者建立更長期的實體與線上銷售管道，讓台灣各地的特色產品走向更廣大的市場。