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美股關鍵秘密 微型股持續領航

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國微型股各產業指數表現。資料來源：彭博資訊
美國微型股各產業指數表現。資料來源：彭博資訊

美股長期牛市走勢堅實，但大型科技股與超巨型股近乎主導市場，然後自2025年4月8日市場低點以來，市值低於3億美元的微型股已持續領先美股市場超過一年，成為美股投資少為人知的「關鍵秘密」。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆‧斯托菲爾表示，近一年來微型與小型股持續領漲美股且少為人所關注。事實上，很多小型公司在人工智慧基礎設施建設領域至為關鍵，包括半導體與相關零組件、電力需求與數據中心建設等多方面的投資機會。此外，微型股漲勢全面擴散，自去年低點迄今所有產業全面走揚，以漲幅最為強勁的醫療保健來看，許多生技微型產業的強勁成長動能為引領漲勢的關鍵。

甚至就估值來說，斯托菲爾指出，以企業價值/息稅前利潤（EV/EBIT）指標觀察，微型股整體相對於大型股的估值仍接近25年來的低點。但斯托菲爾也強調，微型股波動程度較高，因此投資人若要將其納入投資組合，應採取主動管理策略較為適當。

富蘭克林證券投顧建議，與大型股相較，追蹤與研究小、型股的分析師數量偏低，且小、微型股爆發力強但個股表現差距極大，更需仰賴經驗豐富的主動式操作團隊。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理團隊為成立於1972年的銳思投資，已有超過半世紀小型與微型股投資經驗。本基金特色就是布局較多美國微型股。主要透過分散投資組合，持有約200檔以上市值較小但擁有較大上漲潛力的公司，以分散與多元配置來管理個股風險，也帶動該基金短中長期報酬優於同類型平均。

美國微型股與小型股各區間表現領先大型股。資料來源：彭博資訊
美國微型股與小型股各區間表現領先大型股。資料來源：彭博資訊

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