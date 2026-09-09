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你家充電樁安全？經部：電動車充電樁30瓩以下 7月強制檢驗

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部宣布，充電樁已分階段納入安全與計量管理，30 kW以下設備將於2026年7月起強制檢驗。示意圖／ingimage
經濟部宣布，充電樁已分階段納入安全與計量管理，30 kW以下設備將於2026年7月起強制檢驗。示意圖／ingimage

隨著電動車發展，充電樁的設置日益普及。經濟部標準檢驗局今（9）日表示，經濟部已陸續推動充電樁設備安全與計量準確之管理制度，除接軌國際，制定國家標準，並分階段建置檢測驗證機制，以確保充電樁設備安全外；並就以度計費之充電樁納入法定計量管理，以確保交易公平。

標準局表示，配合電動車國際發展趨勢與國內政策需要，自2011年起積極調和國際標準，陸續制修定充電樁相關技術規範及國家標準，目前已公告29部，包含電氣安全、電磁相容、通訊相容性、資訊安全及計量檢定等範疇，作為檢驗檢定之依據，並認可6家指定實驗室投入相關檢測，已建立完整的標準及檢測體系。

在檢驗機制方面，配合電動車政策發展初期，為引導國內產業技術發展，標準局於2013年首先推動「交流慢充」、2022年推動「直流快充」充電設備自願性產品驗證制度；另隨著充電樁逐漸走入住宅使用，為確保充電安全，優先針對30 kW以下小型家用充電樁，於2026年7月起列為應施檢驗商品，並將於2028年擴大至750 kW以下。充電樁已正式邁入強制檢驗階段，於進入市場前，須依檢驗標準完成產品驗證，並將透過後市場檢查加強監督。

標準局進一步說明，我國是少數較早建立充電交易計量保障機制的國家之一，自2023年1月1日起，考量充電樁可作為交易器具，將以度計費充電樁納入法定度量衡器管理，並實施強制檢定，每座充電樁於出廠前，均需計量檢定合格，截至2026年8月底，累計已完成14,479槍，另針對使用中的充電樁已訂有市場檢查計畫，可確保民眾在公共場域充電度數的準確性。

標準局最後表示，因應大型電動巴士、電動貨車等商用車輛帶動充電功率朝百萬瓦（MW）級，及雙向電力傳輸技術發展，將透過科專計畫前瞻規劃，持續掌握國際發展趨勢，滾動檢討國家標準、建置檢測能量、預訂於2030年提供在地檢測服務，協助業者降低驗證成本與時間。

充電樁 電動車 經濟部

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