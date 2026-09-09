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信評：科技業以外產業信用改善程度不一 化學品、金屬、汽車業壓力大
中華信評今日發布年度「台灣企業信用焦點」報告，討論受評企業主要產業面臨的信用狀況。其中題為「台灣科技業憑藉AI優勢強勁成長；其餘產業表現不一」報告指出，科技業以外產業的信用改善程度不一。化學品、金屬、汽車等產業面臨需求偏低、產能過剩、關稅，與投入成本壓力等問題。
報告指出，支持台灣科技業的主要優勢為AI硬體供應鏈與半導體產業的領先地位、有所提升的供應鏈韌性以及強健的財務指標。同時，台灣科技業者面臨的主要風險包括：以科技業為主的集中成長趨勢、能源與投入成本風險以及貿易、地緣政治與外匯方面的不確定性。
另一篇標題為「台灣科技業：AI基礎設施投資持續成長有利於科技業者的信用品質」報告，探討AI相關需求如今已成為科技業的主要營收來源。該份報告亦指出AI基礎設施投資速度趨緩可能會對台灣科技業展望造成的影響。
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