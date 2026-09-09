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增加氣候弱勢高溫熱風險場域補助 環境部修正補助計畫
為因應全球暖化及極端高溫日益頻繁，冷卻需求快速增加，環境部現修正該補助計畫內容，新增「氣候弱勢與高溫熱風險公共場域冷卻示範」補助類別，以具體提升氣候弱勢族群對於高溫因應之調適能力。
環境部在今年8月6日推出「冷卻行動創新示範補助計畫」，以期使用冷卻設備同時兼顧節能或抑低尖峰用電的示範成效。
環境部表示，這次修正補助計畫，補助對象除原本的醫院、學校、旅館、商業或辦公大樓、機關 ( 構 )、工廠、農產品經營者進行冷卻設備更換或提出創新示範案例進行補助外，新增第三類「氣候弱勢與高溫熱風險公共場域冷卻示範」，針對依法設立的老人福利機構、長期照顧機構、身心障礙福利機構及其他符合規定之照顧服務場所。
這類場所在進行減緩調適的措施補助，包含設備汰換、建置能源管理系統、建築外殼節能或屋頂隔熱改善等，並經由氣候署辦理現勘評估後遴選補助對象，據以提升氣候韌性改善室內熱環境。申請期限則自即日起至今年11月30日止。
原本補助計畫第一類（導入高效率設備、能源管理系統及智慧控制）維持，但修改為受補助對象均應辦理溫室氣體自願減量專案申請，建立示範案例，促使減碳成果進一步轉化為可量化、可交易之減量額度，至於第二類補助冷卻創新示範，則未修正。同時，將原本第一類與第二類補助對象申請期限延長至今年10月15日。
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