陳冲：從 NAFTA 典範到關稅戰場 川普一招「極限施壓」恐讓美加雙輸

美加關稅談判破裂，讓曾被視為全球區域經濟整合典範的北美自由貿易架構，走向前所未見的裂痕。從川普下令將安大略湖改稱「美國湖」，到加拿大祭出報復性關稅，美加關係從昔日緊密經貿夥伴，演變成近乎「婚變」甚至「家暴」，也讓全球經濟學界重新思考：當政治凌駕經濟規律，區域整合還能走多遠？

前行政院長現任新世代金融基金會董事長，最新專文以「新三國演義的啟示」，洞見新美加關係。全文如下：

最近因美加關稅談判破裂，川普下令將安大略湖改名美國湖，網路出現許多報復式更名的聯想，改路名、改州名、改鳥名，不一而足。其中較有創意的是，將Niagara Falls 改為Trump falls，還附上漫畫顯示川普由瀑布墜落。不過對美國小學老師言，原來教學時常將五大湖名稱用縮寫HOMES表示，便於記憶，經川普改名後，縮寫也不難記，但變為SHAME，教育意義截然不同。但這都是小孩鬥嘴題材，至於實質問題，本地電台的談話節目甚少著墨，僅提到如加國以牙還牙，對美國鋼鐵、鋁材、家電等約700項商品，課徵50%的關稅，對GDP產生影響，恐兩敗俱傷云云。

記得1992年NAFTA初簽，對當時正申請GATT入會且對區域自貿協定充滿幻想的人(例如：台灣民眾)，北美自由貿易協定簡直是夢幻範例，尤其是諾貝爾獎於1969年首設經濟學項目，第一位得獎者Jan Tinbergen所提的重力理論，以NAFTA係由加美墨緊鄰的三國組成，GDP分別為當年全球第八、一、九名，更是Gravity model活生生的實例。

Tinbergen因係物理學家轉為經濟學家，其Gravity model很有牛頓萬有引力定律色彩：經濟體間的貿易量，與其經濟規模(GDP)成正比，與其距離的平方成反比。換言之，經濟體間如經濟規模愈大，相互貿易量愈大；如距離愈近(運輸成本低、文化背景似)，對彼此貿易量愈有益。這在1962年問世的理論，名震一時，距今已逾一甲子，時空科技背景雖多有變化，仍具參考價值，尤其北美自由貿易協定初簽時，更為人津津樂道，以北美三國論，美國與加拿大如有較深度的經濟整合，其效果想必更加顯著。

川普第一任，無視美國國會研究處(CRS)、加拿大全球事務部的研究報告，認為鄰居必沾便宜，祭出極限施壓，重談NAFTA，2018/11/30完成簽署(2020/7生效)，並改名USMCA，輕諾寡信，全球經貿學者同感不敢置信。川普第二任，正值檢討期，川普不願自動續簽，2026/7三國談判破裂，次月美加雙邊關稅也未能達成共識，美國宣布加徵50%關稅，加國也回敬報復性關稅，至此全世界最模範的「區域經濟整合」，竟轉為最離奇的婚變(甚至是家暴)，而左鄰右舍均將蒙受其害。

也有意見指出，既有Gravity model做後盾，加拿大何不忍辱負重，以顧大局。問題是，美方要求的合理性，甚至有些已超出經貿範圍。例如：干預對外貿易自主權(須配合美國貿易政策、審閱加國貿易協定等)、碰觸文化主權(干涉雙語國語言政策等)、重型卡車關稅、發言欠缺尊重等。干涉主權當然已經侵害底線，在國際互動是一大忌，至於發言不尊重，細節不明，但從美國財長Bessent回應媒體措辭的輕蔑，可以窺知一二:What are they going to do? Take their two submarines from Edmonton Hall and sic on us？(他們能怎樣？派他們在購物中心的兩條潛艦來咬我們？)，在公開場合都如此輕慢對待同是G7的國家，私下談判時的姿態可想而知，至於其他國家就自行想像吧！

在關稅談判，川普只有一招：連橫，也就是，極限施壓，各個擊破。川普關心的事，也只有一項，就是鈔票。日前川老強令自家聯準會降息，計無可施，竟脫口而出：不降息，就停止各造成逆差國家對美的進出口。這種無厘頭的話也說得出口？Tinbergen再世恐將氣結。

川普愛錢，輕忽戰略，也沒戰術，難怪加拿大總理説，US signature was written in pencil！