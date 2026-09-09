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發表逾800篇論文、130項專利 翁啟惠再獲三項國際學術榮譽

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院院士翁啟惠。中研院提供
中研院院士翁啟惠。中研院提供

台灣醣科學研究再獲國際肯定。中央研究院今（9）日宣布，中研院院士翁啟惠近期接連獲得美國化學會阿爾弗雷德·巴德獎（Alfred Bader Award）、美國耶魯大學化學系柯克伍德獎章（Kirkwood Medal），以及美國麻省理工學院「沈宗瀛紀念講座教授」（T.Y. Shen Lecturer in Chemical Biology）等多項國際學術榮譽。

翁啟惠為國際知名醣化學家，現為中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院合聘特聘研究員，長年深耕化學生物及醣科學研究。中研院指出，翁啟惠是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，並持續推動醣科學應用於疾病診斷與治療。

截至目前，翁啟惠已發表超過800篇論文、取得逾130項專利，重要學術貢獻包括開發化學酵素法及可程式化化學合成法，用以合成、研究複雜醣類及醣蛋白，進一步解析蛋白質醣基化（Glycosylation）的複雜性，推進AI驅動的精準醫療發展。

中研院指出，美國化學會阿爾弗雷德·巴德獎，主要表彰運用化學原理探索生命科學機制、解決生物領域課題並取得開創性突破的學者，頒獎典禮預計於2027年3月，在紐奧良舉行的美國化學會全國會議登場。

另外，耶魯大學化學系柯克伍德獎章，專門表彰在全球化學領域具有傑出、突破性貢獻的頂尖科學家，翁啟惠預計2027年5月赴耶魯大學接受頒獎並發表獲獎演說；麻省理工學院「沈宗瀛紀念講座教授」，則是該校化學生物學領域最高講學榮譽之一。

翁啟惠過去亦獲多項國際重要獎項及院士榮銜，包括1994年當選中研院院士、2002年獲選美國國家科學院院士，並曾獲2012年亞瑟科博獎、2014年沃爾夫化學獎、2021年威爾許化學獎，以及2022年四面體有機合成創新獎等。

翁啟惠 論文 專利

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