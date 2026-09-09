台灣之光！翁啟惠獲美國化學會阿爾弗雷德·巴德獎等多項國際學術殊榮

中央研究院9日宣布，該院基因體研究中心共同合聘特聘研究員翁啟惠院士，近期榮獲美國化學會（American Chemical Society）阿爾弗雷德・巴德獎(Alfred Bader Award)、美國耶魯大學化學系柯克伍德獎章(Kirkwood Medal)、美國麻省理工學院「沈宗瀛紀念講座教授」(T.Y. Shen Lecturer in Chemical Biology)等多項國際學術榮譽，展現其在醣化學與生物有機化學領域的卓越成就與國際影響力。

中研院表示，翁啟惠院士為國際知名醣化學家，現為中研院與美國斯克里普斯研究院(The Scripps Research Institute)的合聘特聘研究員。

其學術成就享譽國際，曾獲選美國藝術與科學院院士(1996)、美國國家科學院院士(2002)、世界科學院院士(2007)、歐洲分子生物組織外籍會士(2010)、美國國家發明學院院士(2014)和工研院院士(2020)，並於1994年當選本院院士。翁啟惠亦曾榮獲多項國際榮譽，包括亞瑟科博獎(2012)、沃爾夫化學獎(2014)、威爾許化學獎(2021)，以及四面體有機合成創新獎(2022)等。

翁啟惠長年深耕化學生物及醣科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也致力推動醣科學於疾病診斷與治療的應用，發表800餘篇論文並取得130項以上專利。

其最著名的學術貢獻在於開發化學酵素法與可程式化化學合成法，用於合成與研究複雜醣類及醣蛋白，解碼蛋白質醣基化(Glycosylation)的複雜性，從而推動AI驅動之精準醫療發展。

美國化學會阿爾弗雷德·巴德獎旨在表彰以化學原理探索生命科學機制、解決生物領域課題並取得開創性突破的傑出學者，長年被視為生化界的指標性國家級榮譽，頒獎典禮預計於2027年3月在紐奧良舉行的美國化學會全國會議舉辦；美國耶魯大學化學系柯克伍德獎章，專門表彰在全球化學領域中具有傑出、突破性貢獻的頂尖科學家，翁啟惠將於明年5月造訪耶魯大學接受頒獎並發表獲獎演說；美國麻省理工學院「沈宗瀛紀念講座教授」，則為該校在化學生物學領域的最高講學榮譽之一。