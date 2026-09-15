重塑台灣中小企業融資版圖：兼顧秩序與創新的融資租賃業發展策略

中小企業是台灣經濟的命脈，貢獻了絕大多數的就業與產業活力。然而，在中小企業成長的過程中，資金問題往往是最具挑戰的關卡。銀行授信基於存款機構的風險胃納，有其授信原則與門檻；這也使得市場上始終存在一段未符合銀行風險評估案件的資金需求缺口。長年以來，融資租賃業正是填補這塊版圖、支持實體經濟不可或缺的重要拼圖。

圖／shutterstock

當前，台灣中小企業正面臨美國關稅壓力、全球供應鏈重組與淨零轉型等結構性挑戰。企業為了汰換產線、投資新設備與布局海外，對「貼近實體資產、反應快速、條件靈活」的融資需求日益殷切。這為融資租賃業提供了可觀的業務發展舞台，但也凸顯出健全產業秩序與加強消費者保護的迫切性。

務實監理：注重行為與風險，維護市場健全秩序

近年社會對租賃業的關切，核心在於少數業者的不當行為傷害了消費者權益。金融主管機關的監理理念係秉持「比例原則」，注重行為與風險。融資租賃公司不吸收大眾存款，動用的是自有或借入資金，其風險屬性與涉及系統性風險的特許金融機構有本質差異。

主管機關選擇不另立專法採特許制，而是將融資租賃業分階段納入《金融消費者保護法》（下稱金保法）適用範圍，是兼顧風險管理與經濟活力的務實做法，主要是基於五大考量：

1、風險屬性差異：業者不吸收大眾資金，無擠兌與系統流動性風險；

2、監理量能務實：全台融資業者眾多，過度管制恐將許多合法融資者打成非法；

3、汲取國際經驗：參考國外經驗，過度管制可能將資金需求推向地下化；

4、工具已然足夠：《金保法》已具備充分檢查權與最高千萬元罰鍰等裁罰工具；

5、保護中小企業：避免過度干預衝擊中小企業合法的融資管道。

三階段漸進納管後，業者須遵循揭露真實利率、禁止超貸、規範催收與落實KYC等規範。金融評議中心數據顯示，115年1月至6月的136件申訴中，多數已妥善解決，僅8件進入評議；已無因為利率不透明、超額融資所引發之爭議，顯示監理重心已成功前移至源頭控管。業者應將合規視為核心資產，深化公司治理，以透明化的正派經營贏得信任。

銀租合作：優勢互補，共築融資生態系

銀行與融資租賃業並非零和競爭，而是互補的夥伴關係。銀行的優勢在於低成本資金與社會的信任，租賃業則勝在業務彈性與資產處置能力。兩者服務於中小企業生命周期的不同階段，構成完整的融資光譜。

未來，雙方可在聯貸、供應鏈金融及設備融資上進一步深化合作。擁有租賃子公司之金控公司同時築牢集團防火牆、嚴防監理套利，並在保護個資的前提下推動資訊共享。金融總會轄下金融科技創新園區（下稱園區）可發揮銀租合作的媒合功能，協助推動銀行與租賃業之異業合作，降低中小企業融資成本，共同穩住中小企業的發展環境。

前瞻機遇：數位轉型與跨界創新

展望未來，產線重組、淨零轉型帶動的綠色租賃，以及AI與數位轉型潮，都是租賃業的重大商機。租賃業應從「資金掮客」升級為「產業金融夥伴」，深耕醫療、綠能等專業領域，並導入RegTech監理科技。

制度面上，台北市租賃公會曾於金融總會白皮書倡議，推動「電子票據作業鬆綁」及「介接MyData平臺」等政策，期能有效促進線上融資與普惠金融。此外，租賃業者亦可探索與園區輔導之新創團隊展開合作，發揮租賃業資金與風控優勢，結合新創技術，落實數位轉型並降低中小企業資金成本。

相信透過健全的監理規範、深化的銀行合作，以及擁抱科技創新，期待融資租賃業在風險可控的基礎上，持續為台灣中小企業注入成長動能。

（本文為作者個人意見，不必然代表金融總會立場）