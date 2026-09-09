陳冲看北美新三國演義：區域經濟整合變家暴

新世代金融基金會董事長陳冲對於最近的美加關稅談判破裂有感而發指出，記得1992年NAFTA(北美自由貿易協定)初簽時，當時的「北美三國論」被高度看好，但是已被川普破壞。陳冲也諷刺，川普愛錢，輕忽戰略，也沒戰術，接著他也反諷，「至於有人只會灑幣，又沒戰略，那就真沒救了!」

陳冲分析，川普分別在第一任跟第二任破壞了N A F T A，尤其是今年的七月三國談判破裂，原本全世界最模範的「區域經濟整合」，竟轉為最離奇的婚變，甚至是家暴，而左鄰右舍均將蒙受其害。

陳冲表示，最近因美加關稅談判破裂，川普下令將安大略湖改名美國湖，網路出現許多報復式更名的聯想，改路名、改州名、改鳥名，不一而足。其中較有創意的是，將Niagara Falls 改為Trump falls，還附上漫畫顯示川普由瀑布墜落。

不過陳冲也指出，對美國小學老師言，原來教學時常將五大湖名稱用縮寫HOMES表示，便於記憶，經川普改名後，縮寫也不難記，但變為SHAME，教育意義截然不同。陳冲也認為，這都是小孩鬥嘴題材，至於實質問題，本地電台的談話節目甚少著墨，僅提到如加國以牙還牙，對美國鋼鐵、鋁材、家電等約700項商品，課徵50%的關稅，對GDP產生影響，恐兩敗俱傷云云。

陳冲回憶，記得1992年NAFTA初簽，對當時正申請GATT入會且對區域自貿協定充滿幻想的人(例如:台灣民眾)，北美自由貿易協定簡直是夢幻範例，尤其是諾貝爾獎於1969年首設經濟學項目，第一位得獎者Jan Tinbergen所提的重力理論，以NAFTA係由加美墨緊鄰的三國組成，GDP分別為世界第八、一、九名，更是Gravity model活生生的實例。

陳冲接著分析，Tinbergen因係物理學家轉為經濟學家，其Gravity model很有牛頓萬有引力定律色彩:經濟體間的貿易量，與其經濟規模(GDP)成正比，與其距離的平方成反比。

陳冲對此進一步指出，換言之，經濟體間如經濟規模愈大，相互貿易量愈大；如距離愈近(運輸成本低、文化背景似)，對彼此貿易量愈有益。這在1962年問世的理論，名震一時，距今已逾一甲子，時空科技背景雖多有變化，仍具參考價值，尤其北美自由貿易協定初簽時，更為人津津樂道，以北美三國論，美國與加拿大如有較深度的經濟整合，其效果想必更加顯著。

陳冲覺得可惜的是，原本的N A F T A被川普破壞。他進而指出，川普第一任，無視美國國會研究處(CRS)、加拿大全球事務部的研究報告，認為鄰居必沾便宜，祭出極限施壓，重談NAFTA，並且在2018年11月30日完成簽署(2020年7月生效)，並改名USMCA，輕諾寡信，全球經貿學者同感不敢置信。

陳冲接著分析，川普第二任，正值檢討期，川普不願自動續簽，接著2026年七月三國談判破裂，次月美加雙邊關稅也未能達成共識，美國宣布加徵50%關稅，加國也回敬報復性關稅，至此全世界最模範的「區域經濟整合」，竟轉為最離奇的婚變(甚至是家暴)，而左鄰右舍均將蒙受其害。

也有意見指出，既有Gravity model做後盾，加拿大何不忍辱負重，以顧大局。但對於這種論調，陳冲則認為，問題是，美方要求的合理性，甚至有些已超出經貿範圍。例如:干預對外貿易自主權(須配合美國貿易政策、審閱加國貿易協定等)、碰觸文化主權(干涉雙語國語言政策等)、重型卡車關稅、發言欠缺尊重等。

陳冲認為，干涉主權當然已經侵害底線，在國際互動是一大忌，至於發言不尊重，細節不明，但從美國財長Bessent回應媒體措辭的輕蔑，可以窺知一二。對此陳冲也舉例相關的措辭指出，包括了What are they going to do? Take their two submarines from Edmonton Hall and sic on us?(中文就是他們能怎樣?派他們在購物中心的兩條潛艦來咬我們?)陳冲對此直言，在公開場合都如此輕慢對待同是G7的國家，私下談判時的姿態可想而知，至於其他國家就自行想像吧!

在關稅談判，陳冲認為，川普只有一招:連橫，也就是，極限施壓，各個擊破。川普關心的事，也只有一項，就是鈔票。日前川老強令自家聯準會降息，計無可施，竟脫口而出:不降息，就停止各造成逆差國家對美的進出口。陳冲反問，這種無厘頭的話也說得出口?Tinbergen再世恐將氣結。