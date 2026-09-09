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微風三策略轉型 力拚逆轉勝

聯合報／ 記者林海／台北報導

微風營運遇逆風，策略長廖曉喬推三大逆轉策略，微風廣場本館將朝年輕化、藝術及策展方向轉型，信義區包含微風信義、微風松高與微風南山三個據點也將大規模改裝，以及品牌共創，同時海內外都有評估新的百貨據點，力拚營運重回正軌。

微風昨舉行廿五周年周年慶前記者會。儘管今年失去北車商場經營權，廖曉喬仍表示，全年營運仍有機會較去年成長，但集團也有策略性的改變。她透露，位於信義區的據點已有大型改裝計畫，旗下三個據點將連動調整，從微風信義開始推動，只是目前無法透露改裝時程及各館新的定位。

至於起家的微風廣場，廖曉喬說，精品還是重要元素，一樓也進駐多個國際精品品牌，但目前朝年輕化，以及藝術、策展等方向發展，未來微風廣場的潮流元素將更強烈。

廖曉喬指出，微風提出由傳統百貨「房東—租客」設櫃模式，轉向主動「品牌共創」的策略，強調以微風的審美、客群理解與經營理念，與合作方共同定義內容，並以策展型、期間限定的方式，持續打造新鮮感與差異化消費體驗。

廖曉喬說，目前正評估澳洲市場，有一些據點正在評估；若赴澳洲發展，規畫方向將是百貨商場。

微風 微風南山 信義區

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