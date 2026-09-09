外食飆漲 通膨率連續4月超越警戒線

主計總處昨天發布八月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點○四，雖較前三個月低，仍連續四個月突破百分之二的通膨警戒線。儘管燃油附加費推升國際機票價格，但蔬菜因去年颱風豪雨使菜價大漲推高基期，八月菜價跌幅達百分之廿一點六四，抵消各項物價漲幅；不過，外食年增率持續飆升至百分之三點一七，創八個月最高漲幅，估下半年外食費漲幅都在百分之三以上，外食族成最大受害者。

今年五月ＣＰＩ增幅衝破通膨警戒線後，連續四個月超過百分之二。對於九月走勢，主計總處綜合統計處科長蔡秀慧表示，八月下旬豪雨對蔬菜價格影響會在九月反映，加上油料費及外食費續漲，估九月ＣＰＩ年增率將較八月上升，仍在百分之二以上。

主計總處先前預估下半年通膨率都超過百分之二，對於國內是否有通膨現象？蔡秀慧說，國際對通膨定義並無量化指標，必須符合全面性、普遍性及持續性物價上漲，目前國內物價上漲集中在外食及油料費，沒有全面及普遍上漲；一至八月ＣＰＩ年增率平均百分之一點八四，屬於溫和上漲，「國內並無通膨現象」。她說，比較重要的是民眾購買力，上半年實質薪資漲幅都高於物價漲幅，壓力比較沒那麼大。

主計總處調查，八月ＣＰＩ較去年同月漲百分之二點○四，八月國內汽柴油價格雖凍漲，但因去年同期基期較低，油料費漲幅約一成，加上燃油附加費推升國際機票價格，以及旅遊團費等娛樂服務費用也調高。

外食及房租持續上漲，電腦等教養設備及用具價格也漲百分之九點一九，但蔬菜受去年八月丹娜絲颱風及豪雨影響，菜價因高基期因素，八月跌幅百分之廿一點六四創二○一九年一月來最大跌幅，大幅抵銷部分漲幅。

至於外食費漲勢不但持續，八月年增率更上升至百分之三點一七，創今年一月以來最大漲幅。蔡秀慧表示，外食費近期的確持續上漲，且連續三個月漲破百分之三，主要是廠商陸續反映人事及房租上漲的營運成本，漲勢會持續一段時間，估下半年都會在百分之三左右。去年漲勢凌厲的房租終於降溫，年增率從百分之一點九一路降到八月的百分之一點六九，與外食費相較，漲勢相對平穩。

近期ＡＩ通膨現象引發關注，八月以美元計價進口物價指數百分之廿點四五，創二○二一年十月、近五年最大漲幅。蔡秀慧說，進口物價指數上升主要來自能源及機械、電子零組件等價格上漲。