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台中工廠登記家數六都第一！近8年新登記6,735家、整體淨增633家

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市工廠登記家數六都第一，近8年新登記6,735家、整體淨增633家。台中市政府經發局／提供
台中市工廠登記家數六都第一，近8年新登記6,735家、整體淨增633家。台中市政府經發局／提供

台中市製造業聚落完整，工廠家數持續穩健成長，展現產業發展動能。台中市政府經濟發展局8日表示，自108年至今年7月底，台中新登記工廠6,735家、歇業6,102家，工廠總家數由1萬9,202家增至1萬9,835家，整體淨增633家，總家數及新增家數均居六都第一。

針對媒體報導台中市大量工廠歇業，經發局說明，產業發展過程雖有部分工廠因經營調整、產業轉型等因素退出市場，但同期新登記工廠數仍高於歇業數，整體工廠家數持續淨成長。

經發局指出，近年新登記工廠以金屬製品製造業增加最多。另依經濟部統計處今年4月出版的《工廠校正及營運調查報告》，113年台中工廠家數1萬8,809家、占全國20.1%；固定資產增購金額4,649億元、占全國21.5%，兩項均居全國各縣市第一，反映企業持續投入廠房、設備及擴充產能。

經發局強調，工廠家數是新登記、歇業、廢止等異動後的整體結果，企業新設、退場及轉型等均屬產業發展的動態過程，若僅觀察歇業家數，容易忽略同期新設及投資情形。

經發局表示，市府將持續掌握產業需求，協助企業投資設廠及產業升級，支持既有企業深耕台中、吸引新投資落地。

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