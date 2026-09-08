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進出口物價漲幅衝近五年高 主計總處：尚無輸入性通膨

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國際能源、原物料價格持續升溫，加上人工智慧（AI）需求強勁，推升國內生產及進出口物價主計總處8日公布8月物價統計，生產者物價指數（PPI）年增16.75%；出口物價指數以美元計價年增23.05%；進口物價指數以美元計價上漲20.45%，漲幅寫下2021年11月以來、四年十個月新高。

近期國際原物料價格近期漲勢明顯，8月石油輸出國家組織（OPEC）現貨原油平均每桶86.44美元，較去年同期上漲23.8%，9月初更已突破每桶90美元。主要農產品方面，小麥、棉花、玉米漲幅均較上月擴大；國際金屬行情中，鋁、銅、錫、鋅漲勢也同步加劇。

反映在進口物價，8月植物產品類年增9.08%，基本金屬及其製品類上漲19.15%；其中推升幅度較大的，仍是礦產品年漲27.09%，以及機器、電機及電視影像等設備及其零件類上漲28.6%。

主計總處綜合統計處科長蔡秀慧表示，礦產品價格走高，主要受到國際能源價格上漲影響。不過，原油進口後，國內仍有政府專案物價平穩措施，減緩國際能源行情向終端油價傳導，因此即使國際油價持續走高，對國內消費物價的影響仍受到一定程度抑制。

至於機器、電機及電視影像等設備及其零件價格大漲，則主要與AI應用需求熱絡有關。蔡秀慧指出，這類進口多屬生產投入，進口後經加工、生產再出口，影響較明顯的是出口物價；雖然也可能反映至部分消費性電子產品，但民眾購買頻率不高，對整體CPI影響有限。

蔡秀慧表示，目前進口物價雖呈現雙位數上漲，但能源價格有平穩機制，加上AI相關電子零組件主要供生產及出口使用，尚未形成普遍性的民生物價上漲，因此目前並沒有輸入性通膨問題。

主計總處 物價

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