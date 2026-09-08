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CPI年增率連四月破2% 主計總處估9月漲幅恐擴大

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

主計總處8日公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.04%，已連四個月站上2%；其中，外食費年增3.17%，寫八個月新高。主計總處預估，受到蔬菜價格回升、外食費漲勢延續，以及AI需求推升電腦周邊設備價格等因素影響，9月CPI年增率恐較8月進一步擴大。

CPI年增率已連四個月高於2%，外界關注國內是否已進入通膨狀態。主計總處綜合統計處科長蔡秀慧表示，今年1至8月CPI平均年增1.84%，仍低於2%，且目前價格漲勢主要集中在外食、油料費及部分商品，尚未具備通膨所需的普遍性、顯著性與持續性，整體物價仍屬「溫和上漲」。

觀察8月七大類物價，年增率全數上揚，其中以教養娛樂類年增3.22%漲幅最大，主要受到電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具年增9.19%推升。交通及通訊類年增2.77%居次，其中油料費上漲11.86%、機票上漲10.75%；雜項類也年增2.73%，主要受到金飾及珠寶等價格走高影響，個人隨身用品年增幅達12.11%。

相較之下，8月蔬菜價格較去年同期大跌21.64%，寫2019年1月以來最大跌幅。蔡秀慧表示，主因去年同期受颱風影響，墊高蔬菜價格基期；今年7月蔬菜批發價格平均每公斤約36元，8月降至33.7元，但9月前八日已回升至每公斤40元以上，預期將逐步反映在9月蔬菜物價。

蔡秀慧指出，若9月蔬菜價格維持目前水準，年增率即使仍呈下跌，跌幅也將較8月明顯收斂，甚至可能轉為上漲，意味蔬菜價格對整體CPI的壓低效果將減弱。

民眾感受較深的外食費，漲勢也持續升溫。8月外食費年增3.17%，不僅連三個月漲幅超過3%，也寫今年以來最大漲幅。蔡秀慧表示，業者除了反映食材成本外，人事、租金及最低工資等營運成本也持續增加；由於外食價格具有僵固性，一旦調漲後較難回落，預估後續外食費漲幅仍將維持在3%以上，下半年漲勢恐延續。

展望9月整體物價，蔡秀慧預估，CPI年增率應會高於8月。她分析，若9月油價維持目前水準，油料費年增幅可能與8月相近；蔬菜漲勢則可能擴大；AI熱潮持續帶動記憶體價格上漲，也逐步反映至電腦及電腦周邊設備等終端商品價格。

不過，蔡秀慧強調，觀察物價最終仍須回到民眾實質購買力。若薪資漲幅能高於物價，實質購買力就不會下降；因此，即使目前物價確實存在壓力，仍應搭配薪資走勢一併觀察，不能僅以單月CPI年增率是否高於2%，判斷是否已進入通膨。

主計總處 CPI

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