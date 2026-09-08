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浮動式風機20年躉購費率每度將逾10元？ 經濟部：今年底預告

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

攸關浮動式離岸風電投資意願的關鍵在於20年躉購費率。經濟部能源署副署長陳崇憲8日指出，再生能源躉購費率草案年底就會預告，業界就對價格有底，以利業者進行浮動式風電投資財務規畫。

另業界喊出浮動式躉購費率6到12元都有，加上經濟部強調浮動式風電示範是「獎勵」計畫，且對業界獎勵回歸到20年躉購費率，外界預期，屆時躉購費率有機會逾10元以上。

目前經濟部蒐集到的浮動式獎勵費率業界提出多為6到10元，陳崇憲也坦言，國際上英國、韓國等浮動式風場每度成本更是逾10元以上，而今離岸風電相關建置成本的確都已拉高。

8日「浮動式離岸風電示範計畫草案」說明會上，業者關切浮動式風電示範計畫的躉購費率。陳崇憲說明，預計在今年底將公布明年度再生能源躉購費率草案，並再召開費率聽證會後審定，屆時業者若有意見可於躉購費率聽證會上再補充意見。

針對躉購費率，陳崇憲強調，業者不要只是喊價，而是必須就設置成本、發電時數、運維成本等架構提出費率計算，這對躉購費率訂定才有實質幫助。

依經濟部規畫，浮動式風電示範計畫獎勵，現回歸到單純躉購費率，不會另外再針對設備或設施給予一次性補助。此外，浮式風電與固定式風機的基礎建設與技術皆有所不同，經濟部也希望業者提出具體建議，才能與相關單位進行討論。

經濟部 離岸風電

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