台電兌現減煤承諾 台中電廠10月起拆燃煤兩部機、盼市府挺電力建設

台中市長盧秀燕8日帶領市府團隊及中央、地方民代走訪台中電廠，了解新燃氣機組進度與既有燃煤 1、2 號機除役拆除規劃。台電表示，持續落實政府增氣減煤政策，以具體行動兌現減煤承諾及能源轉型，盼市府持續支持電力建設，用穩定供電加持台中發展。

台電指出，近年台中產業及城市蓬勃發展，用電需求持續飆升，2025年台中用電量占全台約 15%(近350億度)，連續7年蟬聯全國縣市用電之冠，既有燃煤機組自2019年起，已無法滿足台中在地用電，需仰賴外縣市支援。

為確保產業及民生用電，台電配合政府超前部署推動新建燃氣機組計畫，以「空污防制」、「增氣減煤」、「以氣換煤」三階段推動台中電廠轉型工程。隨新燃氣機組陸續上線，台電兌現2024年承諾，將於新燃氣1號機商轉後啟動既有燃煤1、2號機拆除工程。

台電說明，為兼顧供電穩定與環境友善，台電持續透過環保調度、設備性能提升等多元措施改善空污，至今已投入441億元升級機組空污防制設備；與2014年相比減煤達739萬噸、減排超過3萬噸，空污排放減幅高達80%，空污減排率更居全台中市之首，遠超其他所有固定污染源。

台電指出，台中電廠是1980年代配合國家長期經濟發展、因應中部地區工商發達興建。其中燃煤1、2號機自1991年商轉至今，累計已發出超過2,600億度穩定電力，等同這35年間提供逾180萬個家戶的所有用電量，見證台中蓬勃至今。

台電盼市府共同支持後續拆除工程，及新燃氣機組更新等多元電力建設，永續台中發展所需穩定用電。