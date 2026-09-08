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北市力挺潛力新創 「新創拔尖補助」最高1,500萬即日起受理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市政府經發局推出「新創拔尖補助」。台北市政府經發局／提供
台北市政府經發局推出「新創拔尖補助」。台北市政府經發局／提供

為促進新創產業發展，支持具國際競爭力及發展潛力的新創團隊加速創新研發，並強化產品或服務朝高值化發展、拓展國際市場，台北市政府經發局推出「新創拔尖補助」。即日起開放申請，獲得投資者推薦的新創企業，可向台北市政府產業局提出計畫，經審核通過後，將依創新研發、創新加速及品牌建立三階段提供補助，三階段合計最高可獲1,500萬元。

今年預計徵選補助3案，申請資格為設立於台北市1年以上、8年以下，且最近3年內累計獲得投資者投資500萬元以上的台北市新創事業，其中投資者注資期間須為112年8月15日含以後。符合資格的企業可擬具計畫書向產業局提出申請。

產業局表示，申請人須一次提出三階段計畫，其中第一階段應為「創新研發」計畫，第二、三階段則可依企業發展目標，從「創新研發」、「創新加速」或「品牌建立」三項計畫中擇一申請。經審核通過後，將一次核予三階段補助，合計最高1,500萬元，透過階段性政策資金挹注，協助新創企業持續投入技術創新、市場驗證及海外市場拓展。

產業局指出，此次補助以具國際競爭力與發展潛力的新創企業為對象，盼藉由政策資金支持，推動企業強化創新研發及產品、服務高值化，並加速市場發展及品牌建立，進一步拓展國際市場。

本案受理申請期間自即日起至115年9月30日止，並將於115年9月16日辦理徵件線上說明會，相關報名資訊可洽計畫官網。台北市政府歡迎符合條件的新創企業踴躍提出申請，把握政策資源，加速企業創新與發展。

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