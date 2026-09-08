8月CPI年增2.04% 連四個月站上2%通膨警戒線

國內物價漲幅仍在2%以上。主計總處8日公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.04%，已是連續第四個月站上2%的通膨警戒線。不含蔬果及能源的核心CPI則年增2.3%；若僅扣除蔬菜水果，CPI年增率為2.55%。

觀察七大類物價，8月全數較去年同期上漲，其中以教養娛樂類年增3.22%漲幅最高，交通及通訊類年增2.77%居次，雜項類年增2.73%；其餘居住類年增2.31%、衣著類年增2.09%、食物類年增0.79%，醫藥保健類則年增0.61%。

教養娛樂類漲幅居七大類之首，主要是電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具年增9.19%，娛樂服務也上漲4.14%。交通及通訊類方面，油料費年增11.86%，機票上漲10.75%，交通工具零件及維修費上漲2.69%，但交通工具價格下跌2%，抵銷部分漲幅。

雜項類年增2.73%，其中金飾及珠寶等個人隨身用品價格走高，個人隨身用品年增12.11%；居住類年增2.31%，房租上漲1.69%，燃氣、電費及家庭管理費用分別上漲7.82%、4.47%及3.63%。

民眾較有感的食物類則年增0.79%。其中蛋類上漲8.70%、水產品上漲4.28%、調理食品上漲2.83%、肉類上漲1.74%，外食費也年增3.17%；不過，蔬菜價格較去年同期大跌21.64%，抵銷部分食物類漲幅。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，8月平均年增1.82%。細看各項目，以雞蛋年增10.43%最高，其次為衣服清潔劑上漲5.16%、沙拉油及調理油上漲5.14%、沐浴用品上漲4.71%，米也上漲4.66%；另一方面，牙膏、牙粉下跌3.55%，醬油下跌1.25%，速食麵下跌0.92%。