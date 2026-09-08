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連4月破2%！8月CPI年增率降至2.04% 外食漲幅8個月最高
主計總處昨天發布8月消費者物價指數（CPI）年增率2.04%，雖較前三個月降低，仍連續四個月破2%通膨警戒線；盡管燃油附加費仍推升國際機票價格，但蔬菜因去年有颱風豪雨造成菜價大漲的高基期，8月菜價跌幅高達21.64%，抵消各項物價漲幅，惟外食年增率持續飆升至3.17%，創八個月最高漲幅，外食族成最大受害者。
今年5月CPI衝破通膨警戒線之後，6、7、8月接連破2%，由於美伊戰事仍未停火，使得外界對接下來物價壓力不敢掉以輕心。
主計總處調查，8月CPI較上年同月漲2.04％，盡管8月國內汽柴油價格雖凍漲，惟受上年同月低基數影響，油料費漲幅約1成，加上燃油附加費推升國際機票價格，以及旅遊團費等娛樂服務費用也調高。另外水產品、外食費、房租、家庭管理費用及電費等價格都較上年為高，與電腦等教養設備及用具價格上揚，但蔬菜受上年高基數(去年8月有丹娜絲颱風及豪雨)影響，跌幅超過2成，加上交通工具等價格下跌，抵銷部分漲幅。
若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI漲2.30％，較CPI漲幅大，顯示各項物價仍處上漲趨勢。
七大類中變動影響較大者，以教養娛樂類漲幅3.22％最高，其中主要是電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具上漲9.19％，以及旅遊團費等娛樂服務上漲4.14％。
至於交通及通訊類漲幅為2.77％，其中因國際油價相較上年同月仍高，油料費上漲11.86％，加上機票因國際航線燃油附加費調漲，上漲10.75％，以及交通工具零件及維修費上漲2.69％，惟交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌 2.00％，抵銷部分漲幅。
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