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失業勞工在學子女扶助金新制 可與教育部補助同時請領

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為給予失業勞工家庭多一份支持，勞動部自2026學年度第1學期起辦理「失業勞工在學子女生活扶助金」，將原「就學補助」調整為「生活扶助金」，並可與教育部私立大學定額減免、高中職免學費補助等各類就學減免或補助同時請領。自8日起開始受理，至10月19日截止申請。

勞動部表示，過去失業勞工子女就學補助因與其他政府各類學雜費就學減免優待、教育或其他補助同為就學補助性質，申請人僅能擇一請領。實務上，非自願離職的失業勞工，除了孩子學費，還有書籍費、生活費等各項在學期間的支出，對於收入驟減之失業勞工家庭，往往仍承受不小的經濟壓力。

因此，勞動部2026年5月7日修正發布「勞動部辦理失業勞工在學子女生活扶助金實施要點」，新制上路後，失業勞工除了原本可以領取的各類政府學雜費就學減免或補助外，還可以申請本部失業勞工在學子女生活扶助金，不必再為了只能擇一請領而傷腦筋，同時簡化申請程序。

勞動部說明，非自願離職失業勞工，只要於受理截止日（10月19日）以前未請領老年給付，且符合下列任一條件，即符合申請資格：

一、2026年7月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

二、2025年10月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且2026年7月20日至2026年10月19日就業期間未超過30日者。

三、2025年10月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且2025年10月20日至2026年10月19日就業期間未超過3個月者。

四、2026年9月8日至2026年10月19日，至公立就業服務機構辦理求職登記者。（依該條件提出申請者，應於2026年11月18日以前，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，始核給本生活扶助金。）

五、除上述條件外，申請人子女須就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍。

勞動部表示，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元，公立大專校院子女每名補助1萬5,000元，私立大專校院子女每名補助2萬6,000元。

此外，對於獨力負擔家計或子女有二人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給二成。以同時有二名子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6,000元外，每人另加給二成5,200元的補助，一人為3萬1,200元，二名子女合計為6萬2,400元。

勞動部已於網站建置多元線上申請方式，可使用自然人憑證提出申請，也可透過輸入「身分證號及健保卡號」方式在線上申請；以自然人憑證提出申請者，還可在線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省往返戶政單位的時間，讓申請更簡單、更方便。

為讓民眾能即時掌握生活扶助金的相關訊息，申請後如需補件，以及勞動部寄送審核結果通知時，除了以紙本通知外，也會同步發送簡訊，使申請人能即時接收重要訊息。

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