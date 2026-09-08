浮動式風電選商說明會業者關注躉購費率 2～3示範案場拼2032年併網

經濟部能源署8)日召開「浮動式離岸風電示範計畫草案說明會議」，示範計畫將以技術、財務及永續協力等履約能力為評選重點，規劃選出2～3案示範風場， 並於2032年完工併網。至於浮動式離岸風電示範獎勵計畫的躉購費率，廠商期待從6元至10元不等，能源署則希望廠商不只是喊價，而是提出成本依據，讓躉購價格具有說服力。

浮動式離岸風電示範案場選商機制，有三大評選項目，技術能力45分，著重浮動式離岸風場開發專案規劃與執行能力；財務能力40分，著重開發團隊的資金規模及財務結構規劃；永續協力15分，則是著重環境友善共榮及在地合作與人才培育。

能源署說明，示範計畫原則將選出2案示範案場，並得視情況增加核配1案，各案須設置6～12座浮臺，並於2032年底前完工併聯，但符合「於2032年底前完成全數浮臺設置或半數併網」者，得於次一年度完工併聯。

能源署副署長陳崇憲指出，能源署將在今年第4季公告選商機制，備標期有6個月，搭配年底都會預告並公布再生能源躉購費率，業者就能評估自己的財務能力，決定是否投標，選商收件截止日可能是明年6月底，並在第3季公告選商結果。

參加草案說明會的廠商代表，關心躉購費率的定價，陳崇憲表示，業者對於躉購費率的部分過去已表達過意見，能源署會蒐集業者對於費率的想法，年底前就會預告費率，但能源署希望業者能提供更明確的成本資訊，包括設備、運輸、運維、發電時數等計算成本的資訊，並與國外的案例與成本資料作合理性的比較，而非只是喊個價，否則難以說服審議委員。

陳崇憲並且表示，躉購電價除了參考業者意見之外，能源署也會蒐集其他國家的方案，例如南韓的浮動式風電案例是每度電10元以上，不過，南韓有採用物價調整機制，不能直接拿來跟台灣比較，他仍然認為檢視設備成本、運輸費用、運維成本及發電時數等成本結構比較重要。