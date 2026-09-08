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台灣第4季經就業展望升溫26% 通訊媒體、建築房地產最缺人

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI落地、科技建廠與物流自動化持續推升企業用人需求。萬寶華（ManpowerGroup）8日發布最新全球就業展望調查，台灣第4季經季節調整後就業展望淨值為26%，較第3季上升9個百分點；十大行業中，以通訊媒體業最為熱絡，建築房地產業居次。

這項調查訪問台灣651位雇主，了解企業今年10月至12月的聘僱計畫，其中37%預計增加人力、10%預計減少、52%維持不變，另有1%尚未確定；增加與減少人力比重相抵後，就業展望淨值為27%，經季節調整後為26%。

從近五季走勢觀察，台灣第4季經季節調整後的就業展望淨值由第3季17%回升至26%，但仍低於第2季的29%。企業規模方面，中型企業徵才意願最強，季調後就業展望淨值為28%，大型企業26%，小型企業則為22%。

產業別中，通訊媒體業就業展望淨值達42%，較上季大增23個百分點，居十大行業之冠。萬寶華台灣總經理張淑君表示，受惠AI與數位轉型，資通訊產業以大數據、雲端、資安及智慧醫療等領域成長最明顯，加上電信業布局低軌衛星、手機直連等新型通訊服務，帶動DevOps工程師、通訊系統工程師、AI應用開發工程師及資安威脅研究人員等職缺需求。

建築與房地產業則成為本季增幅最大的產業，就業展望淨值由上季5%大幅升至41%，增加36個百分點。張淑君指出，AI與高階半導體建廠需求強勁，帶動科技廠辦及大型公共工程推進，除模板、鋼筋、水電等現場技術工種外，預鑄技術工程師、繪圖及建案專案管理主管、營建永續管理師等專業人才也相當搶手。

貿易與物流業就業展望淨值為35%，較上季增加19個百分點，排名第三。張淑君表示，網購電商持續擴張，加上物流自動化升級，企業正加碼布局最後一哩配送、智慧倉儲及供應鏈優化，物流駕駛、物料管理員及物流資訊工程師都是主要招募職缺，部分企業並透過提高薪資福利及教育訓練補足人力缺口。

放眼亞太市場，第4季整體就業展望淨值為34%，台灣為26%；其中印度以54%居前，日本則僅7%，企業徵才態度相對謹慎。

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