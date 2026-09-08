浮動式風機選商起跑 經部公布草案 2027年第2季截止、第3季公布結果

經濟部能源署8日召開「浮動式離岸風電示範計畫草案」說明會，將以技術、財務及永續協力等履約能力為評選重點，並規劃選出2~3案示範風場，每案約100~200MW，須設置6~12座浮臺，並於2032~2033年完工併網。選商規則今年第4季公告，明年第2季截止收件，最快明年第3季公布選商結果。

經濟部表示，浮動式風機躉購費率，預訂在今年底前將公告草案，以利業者規畫財務。

經濟部能源署說明，示範計畫原則將選出2案示範案場，並得視情況增加核配1案，各案須設置6~12座浮臺，並於2032年底前完工併聯，但符合「於2032年底前完成全數浮臺設置或半數併網」者，得於次一年度完工併聯。

經濟部能源署進一步補充，三大評選項目之技術能力著重浮動式離岸風場開發專案規劃與執行能力、財務能力著重開發團隊之資金規模及財務結構規劃、永續協力著重環境友善共榮及在地合作與人才培育。

經濟部能源署表示，隨著離岸風電設置朝大水深區域發展，我國透過推動浮動式示範計畫驗證技術、財務及基礎設施等可行性，如浮台型式、發電效能、預組裝碼頭規格、財務融資模型等，透過本次會議廣納各界利關人意見、完善選商機制，經濟部能源署亦持續與各方夥伴溝通、合作，打造友善離岸風電開發環境，維持我國離岸風電亞太市場領先優勢，實現能源自主、淨零轉型目標。