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肩負調整第二階段費率任務 碳費審議委員第二屆名單出爐

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部氣候變遷署日前更新碳費費率審議會第2屆委員名單，新一屆審議會多數留任，由環境部政務次長謝燕儒擔任召集人，氣候變遷署署長蔡玲儀擔任副召集人，成員涵蓋有關機關代表、民間團體代表及學者專家，委員任期自民國今年3月1日起至2028年2月29日止，任期2年，預計將肩負第二階段費率調整的任務。

依氣候變遷署公布資料，碳費費率審議會由政府機關、民間團體及學者專家共同組成，負責碳費一般費率及優惠費率的訂定、調整，以及相關評估、檢討、研究與諮詢工作。

在有關機關代表方面，包括經濟部產業發展署署長邱求慧、國家發展委員會經濟發展處處長陳美菊、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局局長鄭秀絨、金融監督管理委員會綜合規劃處處長劉秀玲，以及行政院主計總處專門委員戴群芳。

民間團體代表則包括台灣綠色公民行動聯盟協會理事卞中佩、台灣環境保護聯盟學術委員會召集人吳明全、地球公民基金會志工湯琳翔，以及中華民國全國工業總會副秘書長陳鴻文、中華民國全國商業總會理事余建中、會計師公會全國聯合會主任委員成昀達。

學者專家成員則包括國立臺灣大學經濟學系特聘教授林明仁、國立清華大學科技法律研究所教授范建得、國泰金融控股股份有限公司資深顧問程淑芬、國立政治大學金融學系教授楊曉文、國立臺灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯、國立臺灣大學社會學系教授劉仲恩、國立成功大學資源工程學系教授謝秉志，以及國立臺灣大學環境工程學研究所教授闕蓓德。

氣候變遷 環境部 碳費

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