強化青少年識詐力 北富銀攜手新北市教育局前進鶯歌工商 千名師生熱情響應防詐宣導 共同打造校園安全網

台北富邦銀行攜手新北市政府教育局及新北市警察局三峽分局，於鶯歌工商舉辦校園識詐宣導活動，公私協力將防詐教育扎根校園。 圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行攜手新北市政府教育局及新北市警察局三峽分局，於鶯歌工商舉辦校園識詐宣導活動，公私協力將防詐教育扎根校園。 圖／台北富邦銀行提供

近年詐騙受害族群逐漸年輕化，為強化青少年識詐能力與風險意識，台北富邦銀行與新北市政府教育局於今年5月簽署MOU，預計自115學年度起推動共40場校園防詐宣導講座。近日攜手新北市政府教育局及新北市政府警察局三峽分局，於新北市立鶯歌工商舉辦校園識詐宣導活動，吸引高一至高三約1,600名師生參與，透過金融專業與實務案例分享，引導學生建立正確識詐觀念，從青年階段扎根金融教育，提升面對辨識詐騙及不當金融資訊的自我保護能力，共同打造更安全的校園防護網。

鶯歌工商校長顏龍源表示，青少年是網路使用最頻繁的族群之一，日常生活中經常接觸網路購物、社群交友及線上交易等服務，若缺乏足夠警覺，容易成為詐騙集團鎖定的對象。感謝北富銀與警方攜手將最新詐騙樣態及實務經驗帶進校園，透過真實案例分享，協助學生提升風險辨識能力，建立查證資訊與保護自身權益的觀念。

台北富邦銀行法遵長謝穎和在鶯歌工商進行校園識詐宣導時表示，打詐除了事後攔阻，更重要的是事前預防，協助青少年建立正確金融觀念。 圖／台北富邦銀行提供

北富銀法令遵循長謝穎和表示，打擊詐騙不能只靠事後攔阻，更重要的是從源頭預防。協助青少年及早建立正確金融觀念及辨識風險能力，需要學校、家庭及社會共同參與。北富銀近年積極推動校園防詐教育，去年與臺中市政府合作推動「校園識詐防護網」巡迴宣導，深入都會與偏鄉校園，甚至前進海拔逾兩千公尺的梨山國中小進行宣導，總計逾萬名師生參與活動；今年則進一步與新北市政府教育局簽署防詐合作備忘錄，規劃於轄內國中及高中職辦理40場識詐宣導活動，我們希望透過公私協力，系統化宣導，讓防詐觀念扎根校園，協助年輕世代建立正確金融安全觀念，在面對可疑資訊時做出更正確的判斷與選擇。

為提升學習成效，北富銀特別編製適合青少年族群的防詐教材，從學生熟悉的網路購物、演唱會與球賽購票、交友聊天、求職打工及遊戲交易等情境切入，結合實際案例與有獎徵答，帶領學生逐步拆解常見詐騙話術與手法。活動現場互動熱烈，許多學生對於看似日常卻暗藏風險的訊息有了更深刻的認識，也學習到面對可疑情況時的查證方式與求助管道。

除推動校園識詐教育外，北富銀也積極發揮金融本業出發提升防詐效益。繼與內政部警政署刑事警察局合作開發「鷹眼識詐模型」後，北富銀攜手七家銀行推動「聯合學習」計畫，共同訓練AI防詐模型，有效提升對異常帳戶及新興詐騙樣態的辨識能力，並建置「鷹眼即時通」金融關懷服務、加入金融阻詐聯防平台及刑事警察局詐騙資訊平台，透過跨機構合作及持續性的行員教育訓練，提升整體防詐效能與交易安全。

台北富邦銀行以青少年熟悉的生活情境為切入點，結合真實案例與互動問答推動反詐宣導，吸引約1,600名師生熱情參與。 圖／台北富邦銀行提供

展望未來，北富銀將持續攜手教育單位、警政機關及各界夥伴推動識詐教育，讓防詐觀念從校園延伸至家庭與社區，並結合金融專業與科技應用，持續深化全齡金融與公平待客實踐，從金融教育、風險預防到主動守護，提升全民防詐及金融安全意識，提升社會整體金融安全韌性，與大眾共同打造更安全、安心的生活環境。